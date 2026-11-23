Για την υπόθεση παρενέβη εισαγγελέας, ενώ παραμένει ανοιχτό είναι ποιος θα αναλάβει την 14χρονη, καθώς η θετή μητέρα της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να την πάρει ξανά στο σπίτι

Μια υπόθεση με ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις αποκαλύπτεται στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή έξι ανήλικα παιδιά. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μία 14χρονη, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της ότι είναι έγκυος, χωρίς μάλιστα να γνωρίζει ότι κυοφορεί.

Η ανήλικη παραμένει στο νοσοκομείο για περισσότερο από έναν μήνα, καθώς η 66χρονη θετή μητέρα της δηλώνει ότι αδυνατεί να αναλάβει ξανά την κηδεμονία και τη φροντίδα της. Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον της οικογένειας κάνουν λόγο για χρόνια προβλήματα στη σχέση των δύο, αλλά και για καταγγελίες σχετικά με την παραμέληση του παιδιού.

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«Χάλια είναι, όλη μέρα κλαίει και λέει “θέλω να γυρίσω σπίτι, εκεί που μεγάλωσα, μόνο αυτό θέλω”», αναφέρει χαρακτηριστικά μάρτυρας, περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση της 14χρονης.

Οι καταγγελίες για τη σχέση με τη θετή μητέρα

Το κορίτσι δόθηκε για υιοθεσία από τους βιολογικούς του γονείς, οι οποίοι ήταν Ρομά, αμέσως μετά τη γέννησή του. Η 66χρονη γυναίκα, καθηγήτρια Γαλλικών στο επάγγελμα, το πήρε υπό την προστασία της όταν ήταν ακόμη βρέφος και το μεγάλωσε μόνη της.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που γνώριζαν την οικογένεια, η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα προβληματική. Όπως καταγγέλλουν, η θετή μητέρα δεν έδειχνε την απαραίτητη φροντίδα στο παιδί, ενώ υπήρχαν περιστατικά, κατά τα οποία φέρεται να το άφηνε χωρίς την απαιτούμενη επίβλεψη.

«Δεν το ήθελε καθόλου. Ούτε αγκαλιά το έπαιρνε. Ούτε φαγητό του έδινε. Είχε πυρετό το παιδί και δεν πήγαινε να το δει», αναφέρει μία από τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο «Live News».

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Μάλιστα, δύο γυναίκες που είχαν βρεθεί στο σπίτι προκειμένου να φροντίζουν την ηλικιωμένη γιαγιά της οικογένειας, η οποία έπασχε από άνοια, υποστηρίζουν ότι στην πράξη ανέλαβαν οι ίδιες τη φροντίδα και την ανατροφή της μικρής.

Όπως περιγράφουν, το κορίτσι αναζητούσε διαρκώς στοργή και αποδοχή, ενώ φέρεται να είχε ακούσει από τη θετή μητέρα του ακόμη και τη φράση: «Δεν είσαι παιδί μου. Σε πήρα από γύφτους».

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, η 66χρονη σταμάτησε να επιθυμεί την ανατροφή του παιδιού όταν εκείνο ήταν περίπου 8 ετών, ενώ αργότερα η κατάσταση στο σπίτι επιδεινώθηκε.

Τι υποστηρίζει η 66χρονη θετή μητέρα για την 14χρονη

Από την πλευρά της, η 66χρονη παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για όσα συνέβαιναν στο σπίτι. Υποστηρίζει ότι η ανήλικη είχε ανεξέλεγκτη και επιθετική συμπεριφορά, ότι δεν την άκουγε και ότι η ίδια είχε φτάσει να φοβάται για τη σωματική της ακεραιότητα.

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«Πρέπει να πάει σε ίδρυμα. Δεν μπορεί να κηδεμονευτεί. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ. Δεν είναι ότι δεν την ήθελα. Δεν κηδεμονεύεται το παιδί με τίποτα. Το παιδί ήταν ανεξέλεγκτο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η γυναίκα ισχυρίζεται, ότι η 14χρονη είχε απειλήσει να τη χτυπήσει, χρησιμοποιώντας μαχαίρι και ψαλίδι, ενώ υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά της είχε γίνει ιδιαίτερα δύσκολη τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια.

«Είχα βάλει κλειδαριά ασφαλείας στο δωμάτιο γιατί κινδύνευα και κινδυνεύω. Είναι πάρα πολύ επιθετική», λέει, προσθέτοντας ότι είχε απευθυνθεί στις Αρχές και είχε καταθέσει δύο καταγγελίες, στις 16 Μαρτίου και στις 23 Απριλίου, για περιστατικά κατά τα οποία, όπως υποστηρίζει, η ανήλικη την απείλησε με μαχαίρι και ψαλίδι.

Παράλληλα, αναφέρει ότι είχε ζητήσει βοήθεια από κοινωνική λειτουργό και είχε απευθυνθεί σε δικηγόρο, υποστηρίζοντας ότι η ίδια ήταν εκείνη που δεχόταν καθημερινά επιθετική συμπεριφορά.

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Η 66χρονη αποδίδει, επίσης, τη συμπεριφορά της ανήλικης σε παρέες που έκανε στο σχολείο, ενώ ισχυρίζεται ότι είχε εγκαταλείψει τη φοίτησή της και είχε μπλέξει με ουσίες.

Η εγκυμοσύνη και η παρέμβαση του εισαγγελέα

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο δραματική τροπή όταν οι γιατροί του Νοσοκομείου Πύργου διαπίστωσαν ότι η 14χρονη ήταν έγκυος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το κορίτσι δεν γνώριζε ότι κυοφορούσε.

Για την υπόθεση έχει ήδη υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση, ενώ το βασικό ζήτημα που παραμένει ανοιχτό είναι ποιος θα αναλάβει την προστασία και τη φροντίδα της ανήλικης, καθώς η θετή μητέρα της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να την πάρει ξανά στο σπίτι.

Η περίπτωση της 14χρονης δεν είναι η μοναδική που απασχολεί το Νοσοκομείο Πύργου. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, συνολικά έξι παιδιά φιλοξενούνται στην Παιδιατρική Κλινική με εισαγγελική εντολή, ανάμεσά τους και ένα βρέφος.

Για την ώρα, η 14χρονη εξακολουθεί να βρίσκεται σε νοσοκομειακό δωμάτιο, αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ενώ αναζητείται λύση για το ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια και την προστασία της.