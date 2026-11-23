Τρία ακόμη ειδικά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας επρόκειτο να εγκαινιαστούν την επόμενη ημέρα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

«Κάθε γυναίκα πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει ένα κράτος που θα τη φροντίσει και θα την προστατεύσει». «Με αυτή τη δήλωση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξή του στις γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει όχι μόνο την ασφάλειά τους, αλλά και την πρακτική υποστήριξη που χρειάζονται για να εγκαταλείψουν ένα κακοποιητικό περιβάλλον».

Μιλώντας στην εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή», ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα όταν αποφασίζει να φύγει από το σπίτι της, συχνά μαζί με τα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή που μπορεί να είναι ταυτόχρονα οικεία και βαθιά τραυματική.

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«Να γνωρίζει ότι υπάρχει μέριμνα για το πού μπορεί να κοιμηθεί εκείνο το πρώτο βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ανάγκη να υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον και ένας άνθρωπος που θα της πιάσει το χέρι και θα τη βοηθήσει να κάνει τα πρώτα βήματα προς μια νέα ζωή.

Το 15900, τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας και το panic button

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις δομές και τα εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για την προστασία των θυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη γραμμή SOS 15900, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο και προσφέρει τη δυνατότητα στις γυναίκες να ζητήσουν βοήθεια και καθοδήγηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των ειδικών γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, τα οποία λειτουργούν ως πρώτο σημείο επαφής, ασφάλειας και ψυχολογικής υποστήριξης. Όπως ανακοίνωσε, τρία ακόμη γραφεία επρόκειτο να εγκαινιαστούν την επόμενη ημέρα.

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Ειδική μνεία έκανε και στο panic button, την εφαρμογή που επιτρέπει σε μια γυναίκα να ειδοποιήσει διακριτικά την Αστυνομία όταν αισθανθεί ότι απειλείται.

Η υπόθεση Κυριακής Γρίβα και η ευθύνη της κοινωνίας

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν είναι αρκετά, αναφερόμενος και στην τραγική υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, η οποία, όπως είπε, απέδειξε ότι ακόμη και συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα θύματα μπορεί να αποτύχουν.

Παράλληλα, τόνισε ότι η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους και της Αστυνομίας, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Γείτονες, συνάδελφοι και άνθρωποι του περιβάλλοντος των θυμάτων δεν πρέπει να παραμένουν σιωπηλοί όταν γνωρίζουν ή αντιλαμβάνονται περιστατικά κακοποίησης.

Κλείνοντας, έδωσε έμφαση στην ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας από τα σχολικά χρόνια, με την εκπαίδευση των παιδιών στον σεβασμό και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών.

«Είμαστε εδώ για να πούμε σε κάθε γυναίκα η οποία αισθάνεται ότι κινδυνεύει, ότι δεν είναι μόνη της», ήταν το μήνυμα με το οποίο ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την παρέμβασή του.