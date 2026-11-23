Αν η τηλεόραση είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας, ο Αντώνης Κανάκης είναι από εκείνους που δεν αρκούνται να κοιτάξουν μόνο το είδωλο.

Προτιμά να το σχολιάσουν, να το σατιρίσουν, να το αμφισβητήσουν και κάποιες φορές να το κάνουν κομμάτια με τον πιο απολαυστικό τρόπο.

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Με μια τηλεοπτική πορεία που έχει συνδεθεί με την ανατρεπτική ματιά, την ελευθερία της έκφρασης και το χιούμορ χωρίς ιδιαίτερες συμβάσεις, ο παρουσιαστής και παραγωγός έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν δικό του κόσμο, με πιστό κοινό και ξεκάθαρη ταυτότητα.

Τώρα, αυτός ο κόσμος αποκτάει νέα τηλεοπτική διεύθυνση, στο Mega. Το «Ράδιο Αρβύλα», το οποίο φέτος συμπληρώνει δύο δεκαετίες στον αέρα, το «Βινύλιο» και οι «Boomers», οι τρεις εξαιρετικά επιτυχημένες εκπομπές του Αντώνη Κανάκη, το επόμενο διάστημα θ’ αρχίσουν να προβάλλονται στο Mega.

Ειδικότερα το «Ράδιο Αρβύλα» θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 22.00, δίνοντας ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Κάπως έτσι, η σάτιρα, η μουσική, η νοσταλγία, η παρατήρηση της κοινωνίας και η ανάγκη για γέλιο θα συναντηθούν ξανά στις οθόνες μας, σε μια εποχή που προσφέρει άφθονο υλικό για σχολιασμό. Ο Αντώνης Κανάκης δεν αντιμετωπίζει την μετακίνησή του απλώς ως μια επαγγελματική αλλαγή αλλά ως μια νέα αφετηρία. Κι έχει ενδιαφέρον ν’ ακούσει κανείς τι σκέφτεται ένας άνθρωπος που έχει μάθει να κοιτάζει την τηλεόραση με μια υγιή δόση αμφισβήτησης. Γι’ αυτό και ο ίδιος μίλησε στο «Νσυν», λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση της νέας συνεργασίας του με το Mega.

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Η μεταγραφή στο Mega σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική σας πορεία. Τι θα θέλατε να γράφει ο τίτλος του και τι δεν θα θέλατε να επαναλάβετε από τα προηγούμενα κεφάλαια;

Οταν έπειτα από τριάντα χρόνια που τα έχεις αφιερώσει σχεδόν αποκλειστικά σε ένα κανάλι, έρχεται η ώρα να αλλάξεις στέγη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά όσο παράξενο και αν ίσως ακούγεται, για εμένα έχει μεγαλύτερη σημασία σε ανθρώπινο επίπεδο παρά σε επαγγελματικό. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, το αντιλαμβάνομαι ως ένα νέο κεφάλαιο, γιατί κατά τα άλλα, η όποια μας/μου πορεία, ήταν πάντοτε αυτόνομη χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερα από το εκάστοτε κανάλι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι κατά κάποιον τρόπο επιστρέφουμε στο Mega, αφού τριάντα χρόνια πριν, το «ΑΜΑΝ» από εκεί ξεκίνησε για εννέα μόλις επεισόδια. Εάν η συνεργασία μας, την οποία αυτές τις πρώτες ημέρες τη βιώνω πολύ θετικά και οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τους ανθρώπους του Mega για την ανθρώπινη και ιδιαιτέρως ζεστή υποδοχή που μας επιφύλαξαν, αποδειχθεί μια αμοιβαία συνεργασία ειλικρίνειας και σεβασμού, τότε το νέο αυτό κεφάλαιο θα είναι τόσο ουσιαστικό, που σε έναν κόσμο γεμάτο τίτλους χωρίς όμως περιεχόμενο, δεν θα χρειάζεται κανέναν τίτλο. Ολα τα προηγούμενα κεφάλαια με τα καλά και τα κακά τους, είναι η διαδρομή μας/μου και οι διαδρομές μας είναι αυτές που μας έφεραν στο σήμερα. Ο,τι δεν επαναλαμβάνεις από τα προηγούμενα κεφάλαια της ζωής και της δουλειάς σου, είναι όλα όσα με το πέρασμα του χρόνου ξεπερνάς και απορρίπτεις. Ομως, ακόμα και αυτά, με αγάπη τα κρατάς μέσα σου.

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Στο Mega θα συνυπάρχουν τρεις διαφορετικές τηλεοπτικές ταυτότητες: η επίκαιρη σάτιρα του «Ράδιο Αρβύλα», η μουσική και νοσταλγική διάθεση του «Βινυλίου» και η πιο χιουμοριστική ματιά των «Boomers». Αποτελούν τρεις διαφορετικές πλευρές της δικής σας δημιουργικής προσωπικότητας;

Σε ό,τι αφορά την τηλεοπτική μου παρουσία, ναι. Η σάτιρα, η μουσική, το χιούμορ, είναι όχι τα μοναδικά, αλλά σίγουρα δομικά συστατικά των πραγμάτων που μου αρέσουν να κάνω στην τηλεόραση και που μου βγαίνουν αβίαστα.

Το «Ράδιο Αρβύλα» γιορτάζει φέτος 20 χρόνια τηλεοπτικής ζωής. Πόσο έχει αλλάξει ο σατιρικός κώδικάς του μέσα σε αυτά τα χρόνια; Εχει γίνει πιο αιχμηρός, πιο πολιτικός ή πιο κυνικός; Εχετε αλλάξει κι εσείς μαζί με αυτόν;

Πρώτα εμείς οι άνθρωποι αλλάζουμε και μετά τα πράγματα που κάνουμε. Ειδικά τα πράγματα που γεννιούνται από ανθρώπους σε δημιουργικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο άποψης, και που είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλάζουν συνεχώς. Φυσικά έχουμε αλλάξει εμείς μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια και κατά συνέπεια και η δουλειά μας. Ομως παίζουν και οι συνθήκες τεράστιο ρόλο στις όποιες αλλαγές ή μεταλλάξεις. Ο κόσμος μας πριν από είκοσι χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο του σήμερα. Το επίπεδο της πολιτικής πριν από είκοσι χρόνια, επίσης δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Ολα αυτά συντελούν σε σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στον σατιρικό κώδικα αλλά και γενικότερα. Θα ήμουν βέβαια ψεύτης αν δεν ομολογούσα πως μου λείπει η κάπως πιο ανέμελη ή ανάλαφρη συνθήκη του παρελθόντος.

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Εχετε αναρωτηθεί ποτέ αν η δημοφιλία του «Ράδιο Αρβύλα» οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η ελληνική πραγματικότητα παράγει ασταμάτητα σατιρικό υλικό;

Η ελληνική πραγματικότητα όντως παράγει συνεχώς υλικό που προσφέρεται για σάτιρα, αλλά αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά, τα συστατικά τού υλικού αυτού είναι κατά βάση τα ίδια. Μπορούμε κάλλιστα να αντλήσουμε αποσπάσματα από το «ΑΜΑΝ» τριάντα χρόνια πριν και να εκφράζουν απόλυτα το σήμερα. Είναι ενδιαφέρουσα θαρρώ η διαπίστωση αυτή. Πάντως, η πρώτη ύλη από μόνη της, αν δεν δουλευτεί σωστά, είναι απλά μια αναξιοποίητη πρώτη ύλη.

Είστε ένας από τους πλέον επιτυχημένους ανθρώπους της τηλεόρασης. Η επιτυχία αυτή σας απελευθερώνει να κάνετε περισσότερα πράγματα ή νιώθετε να σας φυλακίζει στην υποχρέωση να την επαναλαμβάνετε;

Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Αρχικά να διευκρινίσω, πως την έννοια της επιτυχίας στη δουλειά και στην ζωή μου, την αντιλαμβάνομαι πλέον ίσως κάπως διαφορετικά από ό,τι συνηθίζεται.

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Ούτε η δημοφιλία, ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά δεν συνιστούν επιτυχία για μένα. Το να είσαι καλά μέσα σου, να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι σημαντικοί άνθρωποι της ζωής σου, το να προσφέρεις κάτι καλό, έστω και λίγο, το να μεγαλώνεις παιδιά γεμάτα αγάπη, καλοσύνη και ψυχική υγεία, αυτά αποτελούν επιτυχία για μένα, αν φυσικά τα καταφέρω. Η αμιγώς επαγγελματική επιτυχία στην οποία αναφέρεστε και η οποία είναι μετρήσιμη με αντικειμενικούς δείκτες, είναι σίγουρα μια παγίδα που μπορεί να σε εγκλωβίσει. Είναι μία συνεχόμενη μάχη που προσπαθώ να κερδίζω τις περισσότερες φορές. Σίγουρα όμως δεν τα καταφέρνω πάντα.