Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων για τις αναθέσεις σε συγγενείς του υφυπουργού, ζητώντας δέσμευση για μη λήψη νέων συμβάσεων στο μέλλον

Στην αντεπίθεση περνά ο Βαγγέλης Λιάκος, προαναγγέλλοντας μηνύσεις, αγωγές και προσφυγή στο ΕΣΡ, την ώρα που οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του συνεχίζονται. Κάνει λόγο για «συνεχή ψεύδη, χυδαιολογίες και ευφάνταστα σενάρια», τα οποία, κατά την εκτίμησή του, συνιστούν συστηματική προσπάθεια πολιτικής και προσωπικής εξόντωσής του.

Αν και δεν αμφισβητεί ότι είναι ακριβές πως οι δύο αδελφές του έχουν λάβει απευθείας αναθέσεις ύψους άνω του 1,5 εκατ. ευρώ από δήμους και φορείς ΟΤΑ, ορισμένες εκ των οποίων είναι στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Εισαγγελίας, στο πλαίσιο έρευνας στον Δήμο Σπετσών.

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Σαν να μην έφταναν αυτά, νέες καταγγελίες έφεραν στο φως τη δραστηριότητα της εταιρείας ΟΤΑ Οργανωτική ΟΕ, στην οποία συμμετέχει από το 2021 η Ελένη Λιάκου, με συνεταίρο στέλεχος της ΝΔ, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής και πρώην γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Η εν λόγω εταιρεία έλαβε απευθείας αναθέσεις ύψους 108.000 ευρώ από τη ΣΤΑΣΥ την περίοδο 2024-2026, ενώ το 2023 εισέπραξε 34.800 ευρώ μέσω τριών αναθέσεων από τον ΗΡΟΔΩΡΟ, δημοτικό φορέα των Μεγάρων, που βρίσκεται στην εκλογική περιφέρεια του Λιάκου.

Το σημειώνω μόνο και μόνο επειδή ο ίδιος ο υφυπουργός είχε υποστηρίξει ότι οι αδελφές του δεν έχουν συμβάσεις με δήμους που ανήκουν στην Περιφέρειά του.

«Γαλάζια» αμφιθυμία

Την ίδια ώρα, πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου έχει ήδη αναπροσαρμόσει τη γραμμή του, παρότι καθίσταται σαφές ότι δεν έχουν καμία επιθυμία να προβούν σε νέα απομάκρυνση μέλους της κυβέρνησης πριν καλά καλά ξεχαστεί η προηγούμενη (του Λάζαρου Τσαβδαρίδη).

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Από την αρχική πλήρη κάλυψη του υφυπουργού, ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε πλέον ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά από τη στιγμή της υπουργοποίησής του και, άρα, οι επιχειρήσεις των συγγενών του δεν θα πρέπει να λαμβάνουν νέες αναθέσεις.

Οι πληροφορίες μου λένε ότι το Μαξίμου έχει ήδη ζητήσει από την περασμένη εβδομάδα την ανάλογη δέσμευση από τον Λιάκο. Στους «γαλάζιους» εκτός Μαξίμου, πάντως, δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση υποστήριξης του νέου υφυπουργού και, γενικώς, των συμπεριφορών που ενοχλούν τον κόσμο της παράταξης. Αφήστε που η γενική αντίληψη είναι ότι η ανάδειξη του θέματος Λιάκου ήταν εσωτερικό «κάρφωμα».

Τα Βαλκάνια στην Αθήνα

Παρέλαση υπουργών θα έχουμε σήμερα στην Αθήνα, με την ευρωπαϊκή διπλωματία να στρέφει το βλέμμα (ξανά) στα Δυτικά Βαλκάνια. Με πρωτοβουλία του Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιείται η υπουργική συνάντηση της «Ομάδας Φίλων Δυτικών Βαλκανίων και Εταίρων», με τη συμμετοχή και ευρωπαίων αξιωματούχων.

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Η συνάντηση στην Αθήνα πραγματοποιείται μόλις δύο ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες και εντάσσεται στην επιθυμία της ελληνικής διπλωματίας να διατηρήσει τη βαλκανική διεύρυνση ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, έχοντας κατά νου και την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Με απλά λόγια, στο Μαξίμου θα άρεσε να είμαστε εμείς αυτοί που θα υποδεχθούμε βαλκάνιους γείτονές μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Δεύτερος γύρος για το ερευνητικό

Μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση εξελίξεων καταγράφηκε στο τρίγωνο Αθήνας – Αγκυρας – Ουάσιγκτον, με φόντο και τη Λιβύη. Ξεκινάω από το GSI, μιας και το γαλλικό ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo» απέπλευσε εκ νέου από το λιμάνι του Ηρακλείου, όπου είχε επιστρέψει στις 16 Νοεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσει τις βυθομετρικές έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται βορειοδυτικά του λιμανιού για βαθμονόμηση και στη συνέχεια αναμένεται να κατευθυνθεί στην περιοχή που καλύπτει η ελληνική NAVTEX.

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Οι βολές του Φιντάν

Την ίδια ώρα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν επιλέγει να βάλει στο κάδρο το ελληνικό και το ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, κατηγορώντας τα ότι εμποδίζουν την άρση των κυρώσεων CAATSA κατά της Τουρκίας, οι οποίες συνδέονται με την αγορά των ρωσικών S-400 και τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η αμερικανική διοίκηση επιθυμεί την άρση των κυρώσεων, αλλά απαιτείται συστηματική προσπάθεια από την Αγκυρα. Σαν ένα σήμα περιφερειακής ισχύος, αφού έκανε τις δηλώσεις αυτές, ο Φιντάν συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον πρωθυπουργό της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, παρουσία μάλιστα του επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραήμ Καλίν. Μια συνάντηση με τη δική της γεωπολιτική βαρύτητα, αν συνυπολογίσει κανείς τη στρατηγική σχέση Αγκυρας – Τρίπολης και το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Οι πληροφορίες λένε, μάλιστα, ότι ο Ερντογάν θα πραγματοποιήσει σύντομα κι ο ίδιος μια επίσκεψη στη Λιβύη.