O Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η εταιρεία και το διοικητικό συμβούλιο είχαν το θάρρος να κάνουν το σωστό. Υπέφεραν για δύο εβδομάδες και η εταιρεία υπέφερε σημαντικά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τη Δευτέρα, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο CNBC, ότι παρενέβη προσωπικά στην υπόθεση της Nvidia, επικοινωνώντας απευθείας με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και πείθοντάς το να επαναφέρει τον Τζενσέν Χουνάγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

«Μίλησα μαζί τους, ας το πω έτσι», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο του CNBC Eamon Javers, λίγο μετά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση της Nvidia για την επιστροφή του Huang στην ηγεσία της εταιρείας.

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«Και τους έπεισα», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Έκανα τη συμφωνία».

Η απόφαση για την επιστροφή του Χουάνγκ ελήφθη λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την παραίτησή του. Ο ίδιος είχε αποχωρήσει από τη θέση του, αφού παραδέχθηκε ότι απάτησε τη σύζυγό του, ενώ παράλληλα είχαν διατυπωθεί καταγγελίες για προσωπικές σχέσεις του με μια γυναίκα που φερόταν να είναι Κινέζα κατάσκοπος, καθώς και με δύο εργαζομένους της Nvidia.

Η υπόθεση της Αλις Χουνάγκ, η οποία φερόταν να συνδέεται με την εταιρεία Megaspeed με έδρα τη Σιγκαπούρη, είχε προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο μεταφοράς προηγμένων ημιαγωγών της Nvidia στην Κίνα.

Οι διαβεβαιώσεις για την εθνική ασφάλεια

Όπως αποκάλυψε ο Τραμπ, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ζήτησε διαβεβαιώσεις για τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να συνεπάγεται η επιστροφή του Χουάνγκ, ιδίως σε ό,τι αφορά την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

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«Και τους δώσαμε διαβεβαιώσεις, τουλάχιστον με βάση όσα γνωρίζουμε –και γνωρίζουμε πολλά», τόνισε ο πρόεδρος.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι, μόλις ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις με το διοικητικό συμβούλιο, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Χουάνγκ, προκειμένου να του μεταφέρει ένα συγκεκριμένο μήνυμα.

«Του είπα: “Σου ζητώ ένα πράγμα, Τζενσέν. Δούλεψε σκληρά”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν μίλησα για άλλα θέματα, γιατί τα καταλαβαίνει. Τα καταλαβαίνει καλύτερα από εμάς», συνέχισε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Ξέρει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει. Του είπα μόνο να δουλέψει σκληρά, γιατί αν το κάνει, κανείς δεν μπορεί να φτάσει όσα έχει πετύχει. Κανείς, κανείς κοντά».

«Η απειλή είναι να τον χάσουμε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, υποστηρίζοντας ότι ο Τζενσέν Χουνάγκ δεν έχει κάνει τίποτα επιλήψιμο.

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«Δεν έκανε τίποτα λάθος», δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNBC.

Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του στην ηγεσία της εταιρείας, επισημαίνοντας ότι η απώλειά του θα αποτελούσε μεγαλύτερο κίνδυνο για την Nvidia από την παραμονή του.

«Νομίζω ότι το διοικητικό συμβούλιο της [Nvidia] ενήργησε πραγματικά υπεύθυνα» με την απόφαση να επαναφέρει τον Χουνάγκ.

«Οι άνθρωποι ρωτούν αν είναι απειλή να τον έχουμε; Όχι, η απειλή είναι να τον χάσουμε», υπογράμμισε.

Ο Τραμπ εκτίμησε, επίσης, ότι η εταιρεία και το διοικητικό της συμβούλιο πέρασαν μια δύσκολη περίοδο μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ.

Επίσης ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι: «Είμαι πολύ χαρούμενος που η εταιρεία και το διοικητικό συμβούλιο είχαν το θάρρος να κάνουν το σωστό. Υπέφεραν για δύο εβδομάδες και η εταιρεία υπέφερε σημαντικά».

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Η πτώση της μετοχής και η σημασία του Huang για το μέλλον της Nvidia

Ερωτηθείς εάν η πτώση της μετοχής της Nvidia μετά την παραίτηση του Χουάνγκ επηρέασε την απόφασή του να παρέμβει υπέρ της επιστροφής του, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι ενδεχομένως έπαιξε κάποιο ρόλο.

«Πιθανώς ναι, αλλά η μεγαλύτερη σημασία ήταν το μακροπρόθεσμο», απάντησε.

Ο πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνογνωσία και στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις που, όπως είπε, γνωρίζει ο επικεφαλής της Nvidia.

Ο Τραμπ κατέληξε λέγοντας ότι: «Η μεγαλύτερη σημασία ήταν, ξέρετε, έχει άλλα chips στο μυαλό του που κανείς άλλος δεν γνωρίζει».