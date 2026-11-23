Οι πολιτείες ζητούν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων και αποζημιώσεων, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια του «spicy mode»

Νέο μέτωπο δικαστικών αντιπαραθέσεων ανοίγει για τον Έλον Μασκ και την τεχνητή νοημοσύνη Grok, καθώς οι πολιτείες της Βιρτζίνια και του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγές κατά της SpaceX Super Intelligence Corp., κατηγορώντας την εταιρεία ότι αποκόμισε οικονομικά οφέλη από μια λειτουργία του συστήματος που μπορεί να δημιουργεί εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου χωρίς τη συναίνεση των εικονιζόμενων προσώπων, ακόμη και υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Οι δύο πολιτείες είναι οι πρώτες στις ΗΠΑ που προχωρούν σε δικαστικές ενέργειες, έπειτα από μια σειρά ερευνών που είχαν ανακοινώσει τους προηγούμενους μήνες εισαγγελικές αρχές και άλλων πολιτειών για παρόμοιες καταγγελίες.

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Σύμφωνα με τις αγωγές, η εταιρεία παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια του Grok, καθώς δεν έλαβε επαρκή μέτρα προστασίας, ενώ παράλληλα προωθούσε τη λειτουργία «spicy mode».

Η συγκεκριμένη δυνατότητα φέρεται να επιτρέπει στους χρήστες να μετατρέπουν υπάρχουσες φωτογραφίες πραγματικών ανθρώπων σε γυμνές ή σεξουαλικά προκλητικές εικόνες και βίντεο, χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Αποζημιώσεις και κυρώσεις ζητούν οι δύο πολιτείες



Οι εισαγγελικές αρχές της Βιρτζίνια και του Όρεγκον υποστηρίζουν ότι οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών στις αντίστοιχες πολιτείες. Με τις αγωγές τους ζητούν την επιβολή οικονομικών κυρώσεων, αποζημιώσεων, αλλά και δικαστικών αποφάσεων που θα υποχρεώνουν την εταιρεία να σταματήσει τις πρακτικές που καταγγέλλονται.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις εξαιτίας της φύσης του περιεχομένου που φέρεται να μπορεί να παράγει η εφαρμογή. Η δημιουργία σεξουαλικών εικόνων ανηλίκων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις για τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εξαιρετικά επιβλαβούς υλικού, ακόμη και χωρίς να έχει υπάρξει πραγματική φωτογράφιση κακοποίησης.

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Η απάντηση της πλατφόρμας



Η SpaceX δεν είχε απαντήσει άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό των αγωγών. Ωστόσο, η ομάδα ασφαλείας της πλατφόρμας X, μέσω ανάρτησης τη Δευτέρα, υποστήριξε ότι έχει λάβει μέτρα για τον αποκλεισμό εντολών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία τέτοιου περιεχομένου και ότι συνεργάζεται με τις αρχές για τον εντοπισμό όσων επιχειρούν να το παράγουν.

Η εταιρεία υποστήριξε επίσης ότι οι χρήστες που επιχείρησαν να δημιουργήσουν τέτοιες εικόνες παραβίασαν σκόπιμα τους όρους χρήσης και προσπάθησαν να παρακάμψουν τις δικλίδες ασφαλείας.

Η δικαστική αντιπαράθεση αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό τεστ για τα όρια ευθύνης των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Το βασικό ερώτημα είναι πλέον κατά πόσο οι δημιουργοί τέτοιων συστημάτων μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνοι όταν οι υπηρεσίες τους χρησιμοποιούνται για την παραγωγή παράνομου και κακοποιητικού περιεχομένου.