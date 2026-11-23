Σύμφωνα με την αστυνομία η φωτιά φέρεται να οφείλεται σε μηχανική βλάβη, ενώ από το περιστατικό προκλήθηκε η ολοσχερής καταστροφή ενός λεωφορείου και ζημιές σε τρία ακόμη οχήματα

Υπό έλεγχο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) σε κλούβες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες ήταν σταθμευμένες στη βάση της υπηρεσίας επί της οδού Κοκκινοπούλου, στου Ζωγράφου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20. Στο σημείο επιχείρησαν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης.

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Από μηχανική βλάβη προκλήθηκε η φωτιά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε λεωφορείο που βρισκόταν σταθμευμένο από χθες στον χώρο ανεφοδιασμού καυσίμων του στρατοπέδου. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε σε τρία ακόμη παρακείμενα οχήματα, καθώς και στην καμπίνα ενός βυτιοφόρου. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις που αποδίδονται στα ρεζερβουάρ καυσίμων των οχημάτων.

Intime – Liakos John

Σύμφωνα με την αστυνομία η φωτιά φέρεται να οφείλεται σε μηχανική βλάβη, αλλά τα αίτια θα διευκρινιστούν από την προανάκριση που θα διενεργηθεί από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα λεωφορεία της Ελληνικής Αστυνομίας έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ τα υπόλοιπα τρία έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές.