Ο 21χρονος Άριον Κούρταζ αφέθηκε ελεύθερος λόγω της προφυλάκισής του, καθώς ο δικαστής Μαρκ Τέρνερ έλαβε υπόψη το ιατρικό του ιστορικό και το νεαρό της ηλικίας του κατά την καταδίκη

Ένας νεαρός χάκερ καταδικάστηκε σήμερα στο Λονδίνο σε κάθειρξη επτά ετών για μια σειρά κυβερνοεπιθέσεων που διέπραξε όταν ήταν έφηβος το 2021 και το 2022, εκ των οποίων η επίθεση σε βάρος της εταιρείας Rockstar Games απ’ όπου διέρρευσε κλεμμένα βίντεο του GTA VI.

Παρά την ποινή, ο Άριον Κούρταζ, ηλικίας 21 ετών, βγήκε ελεύθερος από το δικαστήριο, δεδομένου του διαστήματος της προφυλάκισής του, διευκρίνισε ο δικαστής Μαρκ Τέρνερ.

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Η απόφαση ελήφθη «ζυγίζοντας, από τη μία, τη σοβαρότητα όσων κάνατε και από την άλλη, το νεαρό της ηλικίας σας», εξήγησε ο δικαστής του δικαστηρίου του Γουλγουίτς, στα περίχωρα του Λονδίνου.

Συμπλήρωσε πως έλαβε επίσης υπόψη το ιατρικό ιστορικό του, ιδίως το ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο Κούρταζ πέρασε δύο χρόνια σε νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας μετά τη σύλληψή του.

«Μην επιτρέψετε αυτό να ξανασυμβεί», προειδοποίησε εντούτοις.

Ο Κούρταζ δήλωσε ένοχος τη 16η Νοεμβρίου για την κυβερνοεπίθεση σε βάρος του στούντιο Rockstar Games, δημιουργού του παιχνιδιού Grand Theft Auto VI, αλλά επίσης και της ψηφιακής τράπεζας Revolut, της πλατφόρμας Uber και του βρετανικού ομίλου τηλεπικοινωνιών BT/EE.

Ανήλικος την εποχή που τέλεσε τα εγκλήματα, ο Κούρταζ ανήκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στην ομάδα χάκερ Lapsus$.

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Το διάστημα μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου του 2021, είχε αρχικά αποκτήσει παράνομη πρόσβαση στα συστήματα της BT/EE και στη συνέχεια είχε αποσπάσει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών της εταιρείας, καθώς και τα κρυπτονομίσματά τους. Μετά τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τον Σεπτέμβριο του 2022, είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Travelodge, στο Μπίσεστερ, κοντά στην Οξφόρδη, προκειμένου να προστατευθεί από αντίπαλους χάκερ, οι οποίοι απειλούσαν να του επιτεθούν για να αρπάξουν τα κλεμμένα bitcoin του. Αυτό επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η αστυνομία του Σίτι του Λονδίνου, η οποία διεξήγαγε την έρευνα.

Από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο κατάφερε να παραβιάσει τα συστήματα της Rockstar Games, χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο, την τηλεόραση του ξενοδοχείου που ήταν συνδεδεμένη στο Wi-Fi και ένα «Fire Stick» της Amazon, ένα μικρό εξάρτημα που συνδέεται στην τηλεόραση και επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Υπέκλεψε κατόπιν 90 βίντεο του πολυαναμενόμενου GTA VI και τα είχε δημοσιοποιήσει στο διαδίκτυο με το προσωνύμιο «TeaPotUberHacker», έναν και πλέον χρόνο πριν από τη δημοσιοποίηση του πρώτου επίσημου υλικού του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Crown Prosecution Service – CPS), είχε επίσης απειλήσει ότι θα διαρρεύσει τον πηγαίο κώδικα του παιχνιδιού.

Το GTA VI, το έκτο μέρος της δημοφιλούς σειράς βιντεοπαιχνιδιών, κυκλοφόρησε τελικά την περασμένη Πέμπτη, έπειτα από 13 χρόνια από την κυκλοφορία του προηγούμενου παιχνιδιού.

Το 2023 είχε κριθεί ότι ο Άριον Κούρταζ δεν ήταν σε θέση να δικαστεί στο πλαίσιο μιας συμβατικής δίκης, λόγω του φάσματος του αυτισμού και η Δικαιοσύνη είχε διατάξει την παραμονή του σε νοσοκομείο υψίστης ασφαλείας.

Τελικά, το καλοκαίρι του 2025 κρίθηκε ικανός να συμμετάσχει στη δικαστική διαδικασία και να δηλώσει την ενοχή ή την αθωότητά του, ενώ τον Ιανουάριο του επόμενου έτους μεταφέρθηκε σε φυλακή.