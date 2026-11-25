Στη συγκέντρωση, τη σοβαρότητα και την απόλυτη προσήλωση στο στόχο στάθηκε ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, πριν από την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο ατυχές περιστατικό με τον Αχιλλέα Πούγγουρα και το πρόβλημα υγείας που προέκυψε.

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Για την αναμέτρηση με την Άντερλεχτ: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ στη διοργάνωση αυτή. Αυτά τα παιχνίδια είναι χαρά για όλους μας, Είναι μια πολύ ωραία διαδιακασία και η αλλαγή από Ελλάδα σε Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική».

Για τον Πούγγουρα: «Είναι μια απώλεια σημαντική για εμάς. Να ευχηθούμε περαστικά στον Αχιλλέα πρώτα απ’ όλα. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου αυτά τα περιστατικά. Έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Πιστεύω και αύριο θα παίξει κάποιο παιδί που θα αντικαταστήσει τον Αχιλλέα και θα είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί».

Για το αν υπάρχει «πρέπει» στο αυριανό παιχνίδι: «Εμείς σαν ομάδα κοιτάμε το κάθε παιχνίδι και ψάχνουμε τους τρεις βαθμούς σε κάθε ματς. Αύριο θέλουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς γιατί παίζουμε στην έδρα μας. Παίζουμε με μια ομάδα με ευρωπαϊκή εμπειρία. Έχουμε κάνει τα λάθη μας αλλά έχουμε μάθει. Κυνηγάμε άλλους τέσσερις βαθμούς και θα ψάξουμε να τους πάρουμε. Θα κάνουμε το παιχνίδι μας, να είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι, θα είμαστε σοβαροί και μπορούμε να κάνουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

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Για το αν πιστεύει πως είναι το πλέον κομβικό παιχνίδι για την πρόκριση: «Δεν ειναι κομβικό, έχουμε μπροστά μας τέσσερα παιχνίδια και υπάρχουν δώδεκα βαθμοί στο τραπέζι. Η Άντερλεχτ είναι καλή ομάδα, δημιουργεί ευκαιρίες, παίζει από τις πλευρές, στο ένας με έναν, σεντράρει και γενικά έχει ποιότητα και ταχύτητα. Μια ομάδα που είναι λιγότερο δυνατό εκτός έδρας, αυτό έχουμε δει φέτος. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και με τη βοήθεια του κόσμου μας, να καταφέρουμε να πάρουμε τρεις βαθμούς».

Για το αγωνιστικό του πλάνο: «Δεν μπορώ να πω πολλά. Έχουμε ένα δικό μας στυλ, με αυτό πορευόμαστε, προσαρμοζόμαστε και στον αντίπαλο σε κάποια κομμάτια που χρειάζεται. Ειδικά με ομάδες που δεν τις βλέπεις συχνά, όπως ομάδες της χώρας σου. Ξέρουμε τα δυνατά σημεία της Άντερλεχτ και θεωρώ πως αύριο το πιο σημαντικό για εμάς θα είναι να έχουμε ενέργεια, ένταση και αυτοπεποίθηση».