Τον Ισπανό τεχνικό πλαισιώνει στη συνέντευξη Τύπου ο ποδοσφαιριστής Λορέντσο Πιρόλα ενόψει της αυριανής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μίλαν για την πέμπτη αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ

Παρακολουθήστε εδώ τη Συνέντευξη Τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πριν από την αναμέτρηση με τη Μίλαν για το Γιουρόπα Λιγκ

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της αυριανής εντός έδρας αναμέτρησης με την Μίλαν (26/11, 19:45) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

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Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Λορέντσο Πιρόλα.