Ντε Φράι και Κυριακόπουλος έμειναν εκτός αποστολής – Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για το παιχνίδι με την Νόρτζελαντ για το Conference League (26/11, 22:00).

Χωρίς τους Στέφαν Ντε Φράι και Γιώργο Κυριακόπουλο θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στη Δανία, για την αυριανή αναμέτρηση με την Νόρτζελαντ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League (22:00).

Ο έμπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αντιμετωπίζει πρόβλημα στον καρπό και έμεινε εκτός αποστολής, ενώ ο Έλληνας μπακ έχει ενοχλήσεις από τον αγώνα με τον ΟΦΗ και δεν υπολογίζεται από τον Τζέικομπ Νίστρουπ για το παιχνίδι στη Δανία.

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Εκτός έμεινε και ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Τριφυλλιού.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Υπενθυμίζουμε ότι η συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της Πέμπτης (26/11) είναι προγραμματισμένη στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Το πρόγραμμα για το παιχνίδι με την Νόρτζελαντ

Τετάρτη:

Ώρα αναχώρησης από Αθήνα: 09:15

Άφιξη στην Κοπεγχάγη: 11:15 (τοπική ώρα)

Συνέντευξη Τύπου: 17:00 (τοπική ώρα)

Προπόνηση: 18:00 (τοπική ώρα)

Πέμπτη:

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (22:00, ώρα Ελλάδας)

Παρασκευή:

Αναχώρηση από Κοπεγχάγη: 15:00 (τοπική ώρα)

Άφιξη στην Αθήνα: 19:30 (ώρα Ελλάδας).