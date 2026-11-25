Αναχώρησε για Δανία ο Παναθηναϊκός – Εκτός έμειναν Κυριακόπουλος και Ντε Φράι
Ντε Φράι και Κυριακόπουλος έμειναν εκτός αποστολής – Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για το παιχνίδι με την Νόρτζελαντ για το Conference League (26/11, 22:00).
Χωρίς τους Στέφαν Ντε Φράι και Γιώργο Κυριακόπουλο θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στη Δανία, για την αυριανή αναμέτρηση με την Νόρτζελαντ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League (22:00).
Ο έμπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αντιμετωπίζει πρόβλημα στον καρπό και έμεινε εκτός αποστολής, ενώ ο Έλληνας μπακ έχει ενοχλήσεις από τον αγώνα με τον ΟΦΗ και δεν υπολογίζεται από τον Τζέικομπ Νίστρουπ για το παιχνίδι στη Δανία.
Εκτός έμεινε και ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν, καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του Τριφυλλιού.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.
Υπενθυμίζουμε ότι η συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι της Πέμπτης (26/11) είναι προγραμματισμένη στις 18:00 ώρα Ελλάδας.
Το πρόγραμμα για το παιχνίδι με την Νόρτζελαντ
Τετάρτη:
Ώρα αναχώρησης από Αθήνα: 09:15
Άφιξη στην Κοπεγχάγη: 11:15 (τοπική ώρα)
Συνέντευξη Τύπου: 17:00 (τοπική ώρα)
Προπόνηση: 18:00 (τοπική ώρα)
Πέμπτη:
Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (22:00, ώρα Ελλάδας)
Παρασκευή:
Αναχώρηση από Κοπεγχάγη: 15:00 (τοπική ώρα)
Άφιξη στην Αθήνα: 19:30 (ώρα Ελλάδας).