Τα δύο αδελφάκια παραμένουν νοσηλευόμενα στην Παιδιατρική κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου μετά τον εντοπισμό τους μόνα και πεινασμένα μέσα σε ακαθαρσίες

Στην Παιδιατρική κλινική στο τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου παραμένουν τα δύο αδελφάκια που είχαν βρεθεί προ ημερών μόνα τους, πεινασμένα και κλειδωμένα ανάμεσα σε ακαθαρσίες στο διαμέρισμα της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

Τα δύο αδερφάκια, 2 και 4 ετών, κατόπιν εντολής Εισαγγελέα, έχουν υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις δίχως να βρεθεί κάτι ανησυχητικό για την υγεία τους εν αναμονή της απόφασης των δικαστών για την ενδεχόμενη άρση της επιμέλειας από τους γονείς τους που τα είχαν αφήσει μόνα τους στο σπίτι.

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Απολογούνται οι γονείς

Σήμερα αναμένονται δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της παραμέλησής τους καθώς η 22χρονη μητέρα από τη Συρία και ο 25χρονος Παλαιστίνιος σύντροφός της, που παραμένουν υπό κράτηση, θα απολογηθούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για την εγκατάλειψη των δύο ανήλικων παιδιών.

Ο εισαγγελέας άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή. Υπενθυμίζεται τα δυο μικρά παιδάκια ήταν για ώρες μόνα τους μέσα στο σπίτι και έκλαιγαν γοερά έως ότου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (21/11) γείτονες ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Η εικόνα που αντίκρυσαν οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι σπάζοντας την πόρτα ήταν σοκαριστική καθώς τα παιδιά ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών είχαν εγκαταλειφθεί ενώ στο σπίτι που έμοιαζε με αχούρι υπήρχαν στο πάτωμα ρούχα, σκουπίδια και ακαθαρσίες.

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Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ του περασμένου Σαββάτου όταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr, περίοικοι κάλεσαν την Άμεση Δράση και ανέφεραν πως ακούγονταν κλάματα παιδιού για αρκετές ώρα από διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

«Τα παιδιά ήταν σε άθλια κατάσταση» – Τι αντίκρισαν οι αστυνομικοί

Τη δική του μαρτυρία για όσα έζησε το απόγευμα του Σαββάτου έδωσε ο ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Χατζηηλίας, ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία εδώ και 29 χρόνια και ήταν ο πρώτος αστυνομικός που μπήκε στο διαμέρισμα, μαζί με συνάδελφό του, προκειμένου να απομακρύνουν τα παιδιά από το επικίνδυνο περιβάλλον.

Όπως περιέγραψε ο αστυνομικός στο MEGA, οι γείτονες ήταν αναστατωμένοι, καθώς άκουγαν τα παιδιά να κλαίνε από τις 5 το απόγευμα. Οι αστυνομικοί άκουσαν επίσης τις φωνές και αποφάσισαν να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των δύο ανηλίκων.

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«Βρήκαμε τους γείτονες πραγματικά αναστατωμένους γιατί άκουγαν τα κλάματα από τις 5 το απόγευμα. Ακούσαμε κι εμείς τις φωνές και σπάσαμε την πόρτα γιατί ο κίνδυνος για τόσο μικρά παιδιά είναι ορατός ανά πάσα στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο εσωτερικό του διαμερίσματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τα παιδιά βρίσκονταν εντελώς μόνα, ενώ στον χώρο υπήρχαν αντικείμενα που μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

«Ήταν εντελώς μόνα και όλα ήταν εκτεθειμένα στο σπίτι, μαχαίρια, πρίζες, θα μπορούσαν να φάνε κάτι», είπε ο ανθυπαστυνόμος, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι.