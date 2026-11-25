Το Ζάππειο με μέρος του Εθνικού Κήπου και τον Λυκαβηττό στο βάθος

Στην Αθήνα, η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια

Κλειστός θα παραμείνει σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ο Εθνικός Κήπος κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, από το πρωί έως και την ολοκλήρωση των απεργιακών κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, έπειτα από προκήρυξη της ΑΔΕΔΥ, με τη συμμετοχή εργαζομένων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι κινητοποιήσεις εκτείνονται σε περισσότερες από 60 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ η απεργία συνοδεύεται από τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς καθώς και από δεμένα πλοία στα λιμάνια.

Στην Αθήνα, η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, με τον Εθνικό Κήπο να παραμένει κλειστός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι το πέρας των κινητοποιήσεων.