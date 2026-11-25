Οι άνεργοι που επιδοτήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των οκτώ μηνών του διαστήματος από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026 θα λάβουν το δώρο που ισούται με 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας

Το δώρο Χριστουγέννων που χορηγεί η ΔΥΠΑ αφορά χιλιάδες ανέργους που λαμβάνουν επίδομα, οι οποίοι θα το εισπράξουν αυτοματοποιημένα, δίχως να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης. Ο οργανισμός πρόκειται να γνωστοποιήσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα πληρωμών μέσα στο επόμενο διάστημα.

Κριτήρια και υπολογισμός

Δικαιούχοι θεωρούνται όσοι έλαβαν το τακτικό επίδομα ανεργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός πλήρους μήνα, εντός της περιόδου από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

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Το καταβαλλόμενο ποσό διαφέρει ανά περίπτωση, καθώς για κάθε μήνα πλήρους επιδότησης αντιστοιχούν τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Ειδικότερα, οι άνεργοι που επιδοτήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των οκτώ μηνών του προαναφερθέντος διαστήματος, λαμβάνουν ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων, το οποίο ισούται με 25 ημερήσια επιδόματα. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα δεδομένα της επιδότησής τους μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet.