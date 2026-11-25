Νέο κύμα αγοραπωλησιών από ξένους το πρώτο εξάμηνο του έτους πριν από την αύξηση του φόρου μεταβίβασης από 3% σε 15%. Παραμένουν στον πάγο ο ΦΠΑ στα νεόδμητα και ο φόρος υπεραξίας

Σχεδόν 1 δισ. ευρώ από φόρους σε αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές υπολογίζει να βάλει στα ταμεία του το Δημόσιο το 2027.

Μάλιστα, οι ειδικοί της αγοράς ακινήτων αναμένουν έντονη κινητικότητα από ξένους αγοραστές το πρώτο εξάμηνο του έτους καθώς πολλοί εκτιμάται ότι θα σπεύσουν να αποκτήσουν κατοικία στην Ελλάδα πριν από την αύξηση του συντελεστή του φόρου μεταβίβασης από το 3% στο 15%, η οποία ενεργοποιείται την 1η Ιουλίου 2027 για τους φορολογικούς κατοίκους τρίτων χωρών.

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Με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων να παραμένουν παγωμένες, την αναστολή του ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές και του φόρου υπεραξίας να παρατείνεται έως το τέλος του επόμενου έτους αλλά και την εφαρμογή του υψηλού αφορολόγητου όριου των 800.000 ευρώ στις γονικές παροχές και δωρεές ο νέος προϋπολογισμός ανεβάζει τον πήχη των εισπράξεων από τις μεταβιβάσεις.

Ο φορολογικός λογαριασμός για το 2027 ανέρχεται στα 959 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 60 εκατ. ευρώ ή 6,7% σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του προϋπολογισμού του 2026. Από τις αγοραπωλησίες ακινήτων υπολογίζεται ότι θα εισπραχθούν φόροι ύψους 697 εκατ. ευρώ έναντι 653 εκατ. ευρώ φέτος ενώ από τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές και τις δωρεές αναμένονται έσοδα 262 εκατ. ευρώ έναντι 246 εκατ. ευρώ φέτος.

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Πιο συγκεκριμένα, τη μερίδα του λέοντος στις εισπράξεις έχουν οι αγοραπωλησίες κατοικιών, επαγγελματικών ακινήτων και λοιπών κτισμάτων, με τον πήχη των εσόδων να ανεβαίνει στα 593 εκατ. ευρώ από 539 εκατ. ευρώ που προβλέπεται για το 2026 (αύξηση 10%). Οι φορο-εισπράξεις από τις πωλήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 104 εκατ. ευρώ από 114 εκατ. ευρώ φέτος (μείωση 8,8%).

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Οι ξένοι αγοραστές

Νέα δεδομένα στην κτηματαγορά δημιουργεί η αύξηση από την 1η Ιουλίου 2027 του συντελεστή του φόρου μεταβίβασης κατοικιών από το 3% στο 15% για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ο πενταπλασιασμός του φόρου εκτιμάται ότι θα οδηγήσει αρκετούς ξένους που σχεδιάζουν να αποκτήσουν κατοικία στην Ελλάδα να επισπεύσουν την υπογραφή των συμβολαίων τους. Για παράδειγμα, για την αγορά κατοικίας φορολογητέας αξίας 300.000 ευρώ ο κύριος φόρος μεταβίβασης από 9.000 ευρώ σήμερα θα εκτιναχθεί στις 45.000 ευρώ από την 1η Ιουλίου 2027.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 και συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,027 δισ. ευρώ έναντι 938,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 9,5%.

Κληρονομιές – γονικές παροχές

Υψηλότερα έσοδα προβλέπει ο προϋπολογισμός και από τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές και τις δωρεές. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τις κληρονομιές προβλέπεται να ανέλθουν στα 188 εκατ. ευρώ έναντι 186 εκατ. ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του 2026 ενώ αισθητά αυξημένα, κατά 23,3%, προβλέπονται τα έσοδα από τις γονικές παροχές και τις δωρεές, τα οποία ανεβαίνουν στα 74 εκατ. ευρώ από 60 εκατ. ευρώ φέτος.