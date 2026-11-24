Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στοχεύει σε έσοδα 962 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις, ποσό αυξημένο κατά περισσότερο από 10% για το 2027

Εντείνοντας τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου με περισσότερους και στοχευμένους ελέγχους, η ΑΑΔΕ ανεβάζει τον πήχη των εισπράξεων από πρόστιμα και προσαυξήσεις. Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει ότι το 2027 θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία 1,235 δισ. ευρώ από πρόστιμα και χρηματικές ποινές που επιβάλλονται σε πολίτες και επιχειρήσεις, ποσό αυξημένο κατά 104 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026.

Τη μερίδα του λέοντος, σχεδόν 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να αποφέρουν τα φορολογικά πρόστιμα και οι προσαυξήσεις ενώ στον λογαριασμό περιλαμβάνονται από τελωνειακές και πολεοδομικές παραβάσεις μέχρι πρόστιμα για αυθαίρετα, παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και χρηματικές ποινές των δικαστηρίων.

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Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, τα έσοδα από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις θα φθάσουν τα 962 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 78% του συνόλου και είναι αυξημένο κατά περισσότερο από 10% σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις για το 2026.

Ο λογαριασμός των προστίμων

Η κατανομή των 1,235 δισ. ευρώ αποκαλύπτει από πού περιμένει το Δημόσιο να γεμίσει τα ταμεία του:

962 εκατ. ευρώ από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αφορούν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, απόκρυψη εισοδημάτων και φορολογητέας ύλης, καθώς και πρόσθετες επιβαρύνσεις για μη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις.

28 εκατ. ευρώ από τελωνειακά πρόστιμα και προσαυξήσεις. Συνδέονται με παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, υποθέσεις λαθρεμπορίου και εκπρόθεσμη εξόφληση οφειλών.

56 εκατ. ευρώ από καταλογισμούς. Πρόκειται για ποσά που βεβαιώνουν δημόσιες υπηρεσίες σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων ύστερα από ελεγκτικές ή διοικητικές διαδικασίες.

189 εκατ. ευρώ από λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παραβάσεις της εργατικής, πολεοδομικής και λιμενικής νομοθεσίας, δικαστικές χρηματικές ποινές και άλλες διοικητικές κυρώσεις.

Από χρηματικές ποινές των ποινικών δικαστηρίων προβλέπονται έσοδα 20 εκατ. ευρώ, από παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 11 εκατ. ευρώ και από λιμενικές παραβάσεις 8 εκατ. ευρώ. Άλλα 41 εκατ. ευρώ αναμένεται να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από προσαυξήσεις λόγω καθυστερημένης εξόφλησης μη φορολογικών οφειλών. Τα πρόστιμα για αυθαίρετες κατασκευές υπολογίζονται σε 4 εκατ. ευρώ, ενώ 6 εκατ. ευρώ προβλέπονται από παραβάσεις που αφορούν τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης σε κτίρια. Επιπλέον, 75 εκατ. ευρώ αναμένονται από διάφορα πρόστιμα και χρηματικές ποινές.

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Έλεγχοι

Η αύξηση των προβλεπόμενων εισπράξεων από πρόστιμα συνδέεται με την προσπάθεια ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης και την εντατικοποίηση των ελέγχων. Η ΑΑΔΕ ρίχνει το βάρος στον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, στην αποκάλυψη φορολογικών παραβάσεων και στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, αξιοποιώντας τους ελεγκτικούς και ψηφιακούς μηχανισμούς που διαθέτει. Για το 2026, οι εισπράξεις από τις παρεμβάσεις αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 2,7 δισ. ευρώ.