Οι μόνιμοι κάτοικοι στους δήμους Διονύσου, Κηφισιάς, Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, καθώς και στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», μπορούν να αιτηθούν συγκεκριμένες ποσότητες

Σε πρωτοβουλίες δήμων και δασικών υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής μπορούν να προσφύγουν οι πολίτες για την προμήθεια δωρεάν καυσόξυλων, προκειμένου να καλύψουν τις ατομικές τους ανάγκες θέρμανσης.

Οι όροι, οι δικαιούχοι και οι απαιτούμενες διαδικασίες διαφέρουν ανά περίπτωση.

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Διόνυσος, Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και Κηφισιά

Ο Δήμος Διονύσου ενημερώνει τους δημότες για την υπ’ αριθμ. 10/2026 Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη του Δασαρχείου Πεντέλης, που θέτει τους κανόνες για την ατελή υλοτομία και συλλογή ξυλείας. Δικαιούχοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι, με προτεραιότητα σε ευπαθείς ομάδες. Κάθε οικογένεια δικαιούται έως τρία χωρικά κυβικά μέτρα, ενώ το όριο για δημόσιες υπηρεσίες και ιδρύματα φτάνει τα δέκα. Η συλλογή αφορά ξερά ή κατακείμενα δένδρα, πλην πλατάνων. Για υλοτομία υπό επίβλεψη απαιτείται αίτηση στο Δασαρχείο Πεντέλης (Κλεισθένους 403, Γέρακας) με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας έως τις 15 Μαρτίου 2027. Χωρίς έγκριση, επιτρέπεται η συλλογή ξερών κλάδων χωρίς αλυσοπρίονο, με όριο ένα κυβικό μέτρο ανά έξοδο. Οι εργασίες επιτρέπονται καθημερινά 07:30-14:00 έως τις 31 Μαρτίου 2027. Πληροφορίες παρέχονται στο 210 6135010.

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Το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» διαθέτει επίσης ξυλεία από εργασίες συντήρησης. Η παραλαβή γίνεται Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00-13:00, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον). Το όριο είναι δύο κυβικά μέτρα ανά αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο contact@parkotritsis.gr. Απαγορεύεται το αλυσοπρίονο, ενώ η μεταφορά γίνεται με ίδια μέσα.

Στον Δήμο Κηφισιάς, η δωρεάν διάθεση αφορά ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η ξυλεία συγκεντρώνεται στο δημοτικό φυτώριο (Ξενίας και Ελευθερώτριας). Οι αιτήσεις ξεκίνησαν στις 2 Νοεμβρίου 2026 στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Πλατάνων 21, Αδάμες). Πληροφορίες στο 210 8003421.

Λαυρεωτική και Σαρωνικός

Μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού μπορούν να αιτηθούν έως δύο κυβικά μέτρα καυσόξυλων μέσω του Δασαρχείου Λαυρίου. Η διαδικασία, που ξεκίνησε στις 4 Νοεμβρίου 2026, λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Αφορά πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ανέργους, ευάλωτους οφειλέτες, άτομα με αναπηρία, οικογένειες φοιτητών και πυρόπληκτους. Αιτήσεις υποβάλλονται στο dasarxeio_lavriou@eedpatt.ypen.gr ή στο Δασαρχείο Λαυρίου (Φωκίωνος Νέγρη 5).

Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται ταυτότητα, εκκαθαριστικό και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενα από αντίστοιχα πιστοποιητικά (ανεργίας, αναπηρίας άνω του 67%, σπουδών ή πυρόπληκτου).