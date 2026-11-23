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Την Τρίτη (24/11) αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι συλληφθέντες

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο φερόμενοι ως διευθυντές και ένας «αχυράνθρωπος» για την εμπλοκή τους στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τα εικονικά τιμολόγια, μετά τις πολύωρες απολογίες τους.

Την ίδια ώρα, τρεις γυναίκες κατηγορούμενες αφέθηκαν ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

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Υπενθυμίζεται ότι η δράση του κυκλώματος φέρεται να προκάλεσε στο Δημόσιο ζημιά που υπολογίζεται στα 28 εκατομμύρια ευρώ.

Αύριο Τρίτη (24/11), θα απολογηθούν και οι υπόλοιποι συλληφθέντες.

Η δράση του κυκλώματος – Οι τρεις μέθοδοι

Η φερόμενη δράση της οργάνωσης στηριζόταν σε τρεις βασικούς άξονες: τη μη απόδοση ΦΠΑ, την έκδοση και χρήση εικονικών φορολογικών παραστατικών και την υποβολή ψευδών ή ανακριβών δηλώσεων, με σκοπό την είσπραξη επιστροφών φόρου που δεν δικαιούνταν οι επιχειρήσεις.

Κομβικό ρόλο στον μηχανισμό φέρονται να είχαν επαγγελματίες του λογιστικού κλάδου, οι οποίοι αναλάμβαναν την υποβολή των επίμαχων δηλώσεων και την καταχώριση των εικονικών συναλλαγών. Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν την εκταμίευση των επιστροφών φόρου.

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Τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού περιέγραψε στην ΕΡΤ η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου, εξηγώντας ότι μια επιχείρηση μπορεί να εμφανίζει αγορές αγαθών ή υπηρεσιών που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, καταχωρίζοντας τα αντίστοιχα τιμολόγια στα λογιστικά της βιβλία.

Με αυτόν τον τρόπο, ο ΦΠΑ των εικονικών παραστατικών χρησιμοποιείται είτε για τη μείωση του φόρου που οφείλει να καταβάλει είτε για τη διεκδίκηση επιστροφής χρημάτων από το Δημόσιο, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν εισπραχθεί.

Αναλήψεις 2,5 εκατ. ευρώ μέσα σε 41 λεπτά

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ταχύτητας με την οποία φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στις 25 Μαΐου 2026 πιστώθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς πέντε εταιρειών συνολικά 3,4 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρου.

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Δύο ημέρες αργότερα, στις 27 Μαΐου, τέσσερα άτομα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών επισκέφθηκαν κεντρικό τραπεζικό κατάστημα στην Αττική και προχώρησαν σε αναλήψεις συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν μέσα σε μόλις 41 λεπτά, από τις 11:36 έως τις 12:17.

Κατά την έρευνα, οι αναλήψεις φέρονται να πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση δύο διευθυντών τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρέκαμπταν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου, επιτρέποντας την άμεση ανάληψη μεγάλων ποσών σε μετρητά.

Εταιρεία εμφάνισε τζίρο 3,4 εκατ. ευρώ σε μόλις 15 ημέρες

Ενδεικτικά του τρόπου λειτουργίας του φερόμενου μηχανισμού είναι και τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών που εξετάζουν οι αρχές.

Μία μονοπρόσωπη εταιρεία με έδρα στην Ανατολική Αττική φέρεται να συστάθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2025 και μέσα σε διάστημα μόλις 15 ημερών να δήλωσε κύκλο εργασιών που ξεπερνούσε τα 3,4 εκατομμύρια ευρώ.

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Την ίδια στιγμή, η εταιρεία διεκδικούσε επιστροφή φόρου ύψους 687.000 ευρώ.

Οι ελεγκτικές αρχές διερευνούν πώς επιχειρήσεις χωρίς αντίστοιχη πραγματική οικονομική δραστηριότητα κατάφερναν να εμφανίζουν τόσο υψηλούς τζίρους και να δημιουργούν πλασματικά πιστωτικά υπόλοιπα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για την υποβολή αιτημάτων επιστροφής φόρου.

Ο ρόλος των λογιστών και η αμοιβή των 30.000 ευρώ

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται από τις αρχές στον ρόλο των λογιστών, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να βρίσκονταν στον πυρήνα της οργάνωσης, αναλαμβάνοντας την καθοδήγηση και τη στρατολόγηση προσώπων.

Πρόκειται για επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία, οι οποίοι φέρονται να γνώριζαν πώς να αξιοποιούν τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες του φορολογικού συστήματος, καταχωρίζοντας εικονικές συναλλαγές και ανύπαρκτες παρακρατήσεις φόρου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν πλασματικά πιστωτικά υπόλοιπα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για τη διεκδίκηση παράνομων επιστροφών.

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Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η μαρτυρία εμπλεκόμενου λογιστή, ο οποίος περιέγραψε τις ενέργειες που ανέλαβε για λογαριασμό εταιρειών, υποστηρίζοντας ότι έλαβε συνολικά 30.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε, συνέταξε ηλεκτρονικές εξουσιοδοτήσεις με τους εταίρους και υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χρησιμοποιώντας προσωρινά αποθηκευμένα έντυπα. Την ίδια διαδικασία, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ακολούθησε και για άλλες εταιρείες, περίπου 15 ημέρες αργότερα.

Οι δύο τραπεζικοί διευθυντές και οι αμοιβές έως 100.000 ευρώ

Σημαντική θέση στην ιεραρχία του κυκλώματος φέρονται να είχαν και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, με δραστηριότητα στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δύο τραπεζικοί υπάλληλοι φέρονται να λειτουργούσαν ως «συναρχηγοί», αξιοποιώντας τη θέση τους για να εγκρίνουν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακάμπτοντας τους προβλεπόμενους εσωτερικούς ελέγχους.

Μάλιστα, η αμοιβή τους για τις διευκολύνσεις που φέρονται να παρείχαν υπολογίζεται, σύμφωνα με την έρευνα, σε έως και 100.000 ευρώ για κάθε υπόθεση.

Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα από τις επιστροφές φόρου μπορούσαν να αποσύρονται άμεσα από τους εταιρικούς λογαριασμούς, προτού εντοπιστούν πιθανές παρατυπίες.

Οι «αχυράνθρωποι» και η διαδρομή του χρήματος

Στη βάση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης βρίσκονταν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», δηλαδή πρόσωπα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως νόμιμοι εκπρόσωποι και διαχειριστές εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές, δεν είχαν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ρόλος τους ήταν να εμφανίζονται στις τράπεζες ως δικαιούχοι των εταιρικών λογαριασμών, να πραγματοποιούν τις αναλήψεις των χρημάτων και στη συνέχεια να παραδίδουν τα μετρητά στα πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση.

Για τη συμμετοχή τους φέρονται να λάμβαναν χρηματικές αμοιβές, ενώ η παρουσία τους στο συγκεκριμένο σχήμα επέτρεπε στους πραγματικούς οργανωτές να κρατούν αποστάσεις από τις τραπεζικές συναλλαγές και τη διακίνηση των χρημάτων.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ορισμένοι κατηγορούμενοι ενδέχεται να μην είχαν γνώση της πραγματικής έκτασης της δραστηριότητας του κυκλώματος και να χρησιμοποιήθηκαν από άλλα πρόσωπα, χωρίς να αντιλαμβάνονται τον παράνομο χαρακτήρα των ενεργειών.