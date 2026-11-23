Χειμωνιάτικη στροφή στον καιρό προαναγγέλλει ο Γιάννης Καλλιάνος, με τη θερμοκρασία να πέφτει έως 7 βαθμούς από την Τρίτη και ψυχρή εισβολή να φέρνει χιόνια την Κυριακή

Σε σταδιακή μετάβαση από τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών σε καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό βρίσκεται η χώρα, καθώς σημαντική μεταβολή του καιρού πρόκειται να επιφέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, βροχοπτώσεις, αλλά και πιθανές χιονοπτώσεις προς το τέλος της εβδομάδας.

Η αλλαγή θα γίνει αισθητή ήδη από αύριο, Τρίτη (24/11), με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σημαντικά σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πτώση ενδέχεται να φτάσει κατά τόπους τους 7 βαθμούς Κελσίου, ενώ ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό.

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Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, το επόμενο διάστημα θα χαρακτηρίζεται από έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές, καθώς μετά την αρχική ψυχρή μεταβολή θα ακολουθήσει ένα βροχερό τριήμερο, πριν από την πιθανή επικράτηση ακόμη πιο χειμωνιάτικων συνθηκών.

Πτώση της θερμοκρασίας από την Τρίτη

Η Τρίτη αναμένεται να αποτελέσει την αρχή μιας περιόδου με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Στα βόρεια ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ενώ τις πρωινές και νυχτερινές ώρες δεν αποκλείεται να σημειωθεί παγετός σε ορισμένες περιοχές.

Η υποχώρηση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή και στην υπόλοιπη χώρα, σηματοδοτώντας το τέλος της παρατεταμένης περιόδου με υψηλές για την εποχή τιμές.

Βροχές από την Πέμπτη έως το Σάββατο

Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει εκ νέου, με τις βροχοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές και σταδιακά να επηρεάζουν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

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Το διάστημα από την Πέμπτη έως και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου αναμένεται άστατο, με κατά τόπους βροχές και πιθανές καταιγίδες.

Παράλληλα, η επικράτηση νοτίων ανέμων θα μεταφέρει θερμότερες αέριες μάζες, οδηγώντας σε πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας και περιορίζοντας την αίσθηση του κρύου.

Η σχετική αυτή βελτίωση, ωστόσο, δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

Ψυχρή εισβολή από την Κυριακή – Πού αναμένονται χιόνια

Το μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Κυριακή 29 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά σενάρια δείχνουν πιθανότητα νέας, ισχυρότερης ψυχρής μεταβολής.

Η επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών ενδέχεται να προκαλέσει νέα πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι βροχές σε αρκετές περιοχές θα μπορούσαν να συνοδευτούν από χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ανάλογα με την ένταση της ψυχρής μεταβολής, δεν αποκλείεται τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους και σε ορισμένες ημιορεινές περιοχές, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας.

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Κολυδάς: Ισχυρό σήμα για σημαντικές βροχοπτώσεις Πέμπτη και Παρασκευή

Με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, παγετό στα βόρεια και στη συνέχεια βροχές και καταιγίδες θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εμφανίζουν ισχυρό σήμα για σημαντικές βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο Θοδωρής Κολυδάς, τα μοντέλα ICON-EU και ECMWF παρουσιάζουν συγκλίνουσες ενδείξεις για μεγάλα ύψη βροχής, τα οποία τοπικά ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως η ακριβής γεωγραφική κατανομή και η ένταση των φαινομένων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων είναι βέβαιη, αλλά ότι πρόκειται για μια σοβαρή μετεωρολογική ένδειξη που απαιτεί αυξημένη ετοιμότητα, συνεχή παρακολούθηση και επανεκτίμηση με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.