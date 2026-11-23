Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πλέον συμπληρώσει 1.660 ημέρες, με τις ρωσικές δυνάμεις να επιχειρούν στη χώρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από εκείνο κατά το οποίο η Ρωσία συμμετείχε στον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με εκτιμήσεις βρετανικών στρατιωτικών πηγών. Την ίδια ώρα, οι συνολικές ρωσικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων των τραυματιών, υπολογίζονται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες.

Τα στοιχεία παρουσίασε ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, Air Chief Marshal Sir Rich Knighton, ο οποίος αναφέρθηκε στο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος του πολέμου για τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι οι απώλειες είναι δυσανάλογα μεγάλες σε σχέση με τα εδαφικά κέρδη των ρωσικών δυνάμεων.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, η συντριπτική πλειονότητα των απωλειών καταγράφηκε μετά τον Ιανουάριο του 2023, ενώ από την έναρξη της εισβολής η Ρωσία έχει καταφέρει να αποκτήσει τον έλεγχο μόλις του 2% της ουκρανικής επικράτειας.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Βρετανός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων υπογράμμισε:

«Αυτοί οι αριθμοί αποδεικνύουν ξεκάθαρα το παράλογο και μάταιο κόστος ανθρώπινης ζωής για τόσο μικρή πρόοδο και για έναν τόσο αθέμιτο σκοπό του προέδρου Πούτιν».

Αναφερόμενος ειδικότερα στον αριθμό των νεκρών Ρώσων στρατιωτών, περιέγραψε τις ανθρώπινες συνέπειες της πολεμικής σύγκρουσης, λέγοντας:

«Αυτό σημαίνει μισό εκατομμύριο φωτογραφίες να κρέμονται σε κατεστραμμένα, σκοτεινά σπίτια σε όλη τη Ρωσία. Αυτό σημαίνει μισό εκατομμύριο οικογένειες που δεν θα ξαναδούν τον πατέρα, τον γιο, τον αδελφό ή τον σύζυγό τους».

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1.660 ημέρες πολέμου και βαρύ τίμημα για τη ρωσική οικονομία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πλέον συμπληρώσει 1.660 ημέρες, με τις ρωσικές δυνάμεις να επιχειρούν στη χώρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από εκείνο κατά το οποίο η Ρωσία συμμετείχε στον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Air Chief Marshal Knighton αναφέρθηκε και στις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ότι η πολεμική προσπάθεια έχει επιβαρύνει σημαντικά τη ρωσική οικονομία.

Όπως ανέφερε, ο πόλεμος έχει οδηγήσει σε επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, υποχώρηση της καταναλωτικής ζήτησης και διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι το τίμημα για τη ρωσική οικονομία, την ευημερία και τις μελλοντικές προοπτικές των πολιτών της χώρας είναι τεράστιο.

Με πληροφορίες από Sky News