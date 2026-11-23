Την ώρα που οι ανήλικοι ξυλοκοπούσαν τον 17χρονο, υπήρχαν άνθρωποι που παρακολουθούσαν, χωρίς να παρεμβαίνουν για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό

Σοκ προκαλεί το ηχητικό ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση που δέχθηκε ένα ζευγάρι ανήλικων παιδιών από ομάδα έξι συνομηλίκων τους στο Γουδή. Οι φωνές, οι κραυγές και οι απειλές που ακούγονται αποτυπώνουν τις στιγμές της βίαιης συμπλοκής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δράστες περικύκλωσαν και ξυλοκόπησαν τον μαθητή.

Το ηχητικό υλικό εξασφάλισε το MEGA, ενώ τα σημάδια στο πρόσωπο του ανήλικου θύματος μαρτυρούν τη σφοδρότητα των χτυπημάτων που δέχθηκε. Οι έξι νεαροί φέρονται να τον έβριζαν και να τον χτυπούσαν σε διάφορα σημεία του σώματός του.

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Λίγα λεπτά μετά την επίθεση, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στην πλατεία Αγίου Θωμά για να παραλάβει τον τραυματισμένο μαθητή, ο οποίος περιέγραψε στο MEGA τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

«Με σπρώχνουνε και τρώω ένα χτύπημα στο κεφάλι, χάνω το φως μου και αρχίζουν μετά να μπαίνουν όλοι μαζί και να με χτυπάνε βρίζοντας, φωνάζοντας και να με σπρώχνουν πίσω στην άκρη του δρόμου, που εκεί υπήρχαν κινούμενα αυτοκίνητα και θα μπορούσε να έχει αποβεί μοιραίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυτόπτες μάρτυρες παρακολουθούσαν χωρίς να παρέμβουν

Εξίσου εξοργιστικές είναι οι εικόνες από το βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το MEGA. Την ώρα που ο ανήλικος δέχεται την επίθεση, υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν όσα συμβαίνουν, χωρίς να παρεμβαίνουν για να σταματήσουν τον ξυλοδαρμό.

Η μητέρα του παιδιού περιγράφει την αγωνία που έζησε όταν ενημερώθηκε για την επίθεση, αλλά και την οργή της για τη στάση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο.

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«Κοιτούσαν και δεν έκαναν τίποτα. Δυστυχώς σε τέτοια κοινωνία ζούμε. Μόνο ένας κύριος γιατρός ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ο οποίος έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον γιο μου. Με κάλεσε ο γιος μου μέσα από το ασθενοφόρο να μου πει ότι του επιτέθηκαν βάναυσα και ότι έχει χάσει το φως του», δήλωσε.

Τέσσερις συλλήψεις για την επίθεση στο Γουδή

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τους εμπλεκόμενους στην επίθεση και προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις ανηλίκων.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα υποθέσεων νεανικής βίας, με ομάδες ανηλίκων να εκφοβίζουν, να απειλούν και να επιτίθενται σε συνομηλίκους τους, καταγράφοντας μάλιστα πολλές φορές τις πράξεις τους σε βίντεο που στη συνέχεια αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάλογες εικόνες είχαν καταγραφεί πριν από λίγους μήνες και στον Ασπρόπυργο, όπου νεαροί, μέσα από αυτοκίνητο, κυνηγούσαν άλλα παιδιά, τα οποία προσπαθούσαν έντρομα να ξεφύγουν τρέχοντας.

Τα περιστατικά αυτά επαναφέρουν με ένταση στο προσκήνιο το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων και της ολοένα συχνότερης καταγραφής και προβολής τέτοιων επιθέσεων στα social media.