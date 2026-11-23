Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συμμετέχει στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας για τα προκριματικά του Νοεμβρίου και μοιράστηκε με τους ακολούθους του στα social media στιγμιότυπο από την προπόνηση της «γαλανόλευκης».

Η προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ξεκίνησε τη Δευτέρα (23/11), υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, με τον ομογενή γκαρντ να δίνει το «παρών» ενόψει των αναμετρήσεων με τη Γεωργία και την Ισπανία.

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Ο άσος του Ολυμπιακού δημοσίευσε σε story στο Instagram φωτογραφία από την προπόνηση, επιλέγοντας ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι «I Do This» (Μπορώ να το κάνω), στέλνοντας με τον δικό του τρόπο το μήνυμα ενόψει των υποχρεώσεων της Εθνικής.