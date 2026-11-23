Με αφορμή την Ημέρα Τρανς Μνήμης 2026, το tanea.gr βρέθηκε στην πρώτη εκδήλωση της Transgender Greece και ρώτησε τους εκπροσώπους των κομμάτων που παρευρέθησαν αν θα συμπεριλάβουν τρανς άτομα στα ψηφοδέλτιά τους.

Βρεθήκαμε την Παρασκευή 20/11 στην πρώτη εκδήλωση της Transgender Greece με τίτλο «Να προλαβαίνουμε να γεράσουμε», αφιερωμένη στην μνήμη της Πάολας Ρεβενιώτη.

H οργάνωση δημιουργήθηκε το 2026 ενώ το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου απέκτησε νομική υπόσταση. Η εκδήλωση «Να προλαβαίνουμε να γεράσουμε» με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Τρανς 2026 πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ, ενώ στον χώρο βρέθηκαν και μίλησαν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου και η βουλεύτρια του κόμματος Έλενα Ακρίτα, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Ραλλία Χρηστίδου από τους ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΚ και η Εβίτα Παρασκευοπούλου, Μέλος του Τομέα Ισότητας Φύλου και ΛΟΑΤΚΙ του ΜέΡΑ25.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Στο περιθώριο της εκδήλωσης άνοιξε για λίγα λεπτά μια πολιτική συζήτηση, η οποία αποτυπώνεται στο εξής ερώτημα: Ωραία η στήριξη των κομμάτων στην εκδήλωση – στα ψηφοδέλτιά τους όμως θα υπάρχουν τρανς άτομα;

Στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής, το tanea.gr απευθύνθηκε σε πολιτικούς που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Ο Παύλος Χρηστίδης ξεκαθάρισε στο tanea.gr: «Τα τρανς άτομα μπορούν και πρέπει να έχουν ισότιμη δυνατότητα συμμετοχής στα ψηφοδέλτια, όπως και σε κάθε πεδίο της δημόσιας και πολιτικής ζωής. Για μένα, όμως, το ζήτημα αυτό ξεπερνά την επικοινωνιακή διαχείριση. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, ισότητας και ουσιαστικής πολιτικής εκπροσώπησης. Άλλωστε, η δημοκρατική πολιτική κρίνεται από το κατά πόσο δίνει χώρο, φωνή και πραγματική δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους πολίτες. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παρακαταθήκη στα δικαιώματα και στις κοινωνικές ελευθερίες. Ταυτόχρονα, έχουμε ακόμη σημαντική δουλειά να κάνουμε στο εσωτερικό μας, όπως και σε όλα τα κόμματα. Η ισότιμη συμμετοχή προϋποθέτει ένα περιβάλλον αποδοχής, σεβασμού και ασφάλειας. Προϋποθέτει ένα κόμμα, στο οποίο κάθε υποψήφιος και κάθε υποψήφια θα αξιολογείται για τις ιδέες, την κοινωνική του διαδρομή, τις πολιτικές του θέσεις και την προσφορά του. Και θέλω να είμαι σαφής σε κάτι: Η συμμετοχή των τρανς ατόμων στα ψηφοδέλτια έχει αξία όταν είναι ουσιαστική, όταν συνοδεύεται από πραγματικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής μας και όταν αποτελεί έκφραση μιας αυθεντικής σχέσης εμπιστοσύνης. Οι άνθρωποι δεν είναι σύμβολα ούτε επικοινωνιακά εργαλεία. Είναι ισότιμοι πολίτες με δικαιώματα, απόψεις, φιλοδοξίες και πολιτική υπόσταση. Το ζητούμενο, επομένως, είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε κάθε άνθρωπος να αισθάνεται ότι μπορεί να συμμετέχει, να διεκδικεί, να εκπροσωπεί και να συνδιαμορφώνει τις πολιτικές αποφάσεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Αυτή είναι η ευθύνη ενός σύγχρονου προοδευτικού κόμματος. Και αυτή είναι η δημοκρατία που θέλω να υπηρετούμε», καταλήγει.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Ρένα Δούρου δήλωσε στο tanea.gr: «Η συμμετοχή της Άννας Κουρουπού και του Ιάσονα Δούση στο ψηφοδέλτιό μας το 2019 ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Μια επιλογή δημοκρατίας, ισότητας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είχε προηγηθεί συγκεκριμένο έργο. Επί της διοίκησής μας, η Περιφέρεια Αττικής έγινε ο πρώτος δημόσιος φορέας στην Ελλάδα που απαγόρευσε ρητά τις διακρίσεις λόγω ταυτότητας φύλου, με τη Χάρτα Δικαιωμάτων Πολιτών του 2016, πριν ακόμη από την ψήφιση του νόμου 4491/2017. Το 2015 φωταγωγήσαμε το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας στα χρώματα του Athens Pride, για πρώτη φορά σε δημόσιο κτίριο. Στα ίδια χρώματα βάψαμε διαβάσεις πεζών. Συμμετείχαμε ενεργά στη Διεθνή Ημέρα Τρανς Μνήμης, με δημόσιες παρεμβάσεις και συμβολικές δράσεις».

Παράλληλα η ίδια προσθέτει ότι «όλα αυτά ήταν μέρος μιας σταθερής πολιτικής αντίληψης: τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να έχουν ορατότητα και έμπρακτη θεσμική κατοχύρωση. Δυστυχώς, οι διοικήσεις που ακολούθησαν δεν συνέχισαν αυτή την πορεία. Εμείς συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια. Το 2024, κατά τη συζήτηση του νόμου για την ισότητα στον γάμο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε τροπολογία για την πλήρη συμπερίληψη των τρανς ατόμων και την αναγνώριση των παιδιών τους. Η κυβέρνηση της ΝΔ την απέρριψε. Μια επιλογή που ανέδειξε τα σοβαρά όρια της κυβερνητικής πολιτικής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Αντίστοιχα, με κοινοβουλευτική μας ερώτηση για τη δολοφονία της Άννας Ιβάνκοβα ζητήσαμε τη διερεύνηση ενδεχόμενου τρανσφοβικού κινήτρου. Οι δεσμεύσεις μας είναι συγκεκριμένες: απλούστευση και βελτίωση της διαδικασίας νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, ουσιαστική προστασία από τις διακρίσεις στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην υγεία, αντιμετώπιση της ανεργίας, της τρανσφοβικής βίας και της ρητορικής μίσους. Και πάνω απ’ όλα, διαμόρφωση πολιτικών με τη συμμετοχή των ίδιων των τρανς ανθρώπων και των οργανώσεών τους. Γιατί οι πολιτικές για τα δικαιώματά τους πρέπει να σχεδιάζονται με τους ίδιους, με τη δική τους φωνή και παρουσία. Η συμμετοχή της Άννας Κουρουπού στο ψηφοδέλτιό μας το 2019 δεν ήταν μια συγκυριακή ή συμβολική κίνηση. Εξέφραζε την πεποίθησή μας ότι οι τρανς συμπολίτες μας έχουν θέση όχι μόνο στους κοινωνικούς αγώνες και στις διεκδικήσεις, αλλά και εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις».

Διαφήμιση

273 τρανς άτομα θύματα το 2026

Ακόμα η κ. Δούρου τόνισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιδιώκει την ουσιαστική εκπροσώπηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στα ψηφοδέλτιά του και στη Βουλή. Και φιλοδοξούμε να συμβάλουμε ώστε να εκλεγεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα τρανς βουλευτής ή βουλεύτρια. Γιατί η ισότιμη συμμετοχή στην πολιτική ζωή είναι αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατίας».

Από την πλευρά του, ο γραμματέας της κεντρικής επιτροπής και πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης λέει στο tanea.gr ότι: «Προφανώς στα ψηφοδέλτια της Νέας Αριστεράς Θέλουμε τρανς άτομα. Θα είναι μεγάλη μας χαρά και θα προσπαθήσουμε να βρούμε υποψηφίους από την τρανς κοινότητα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ταυτοτικό για εμάς και τα ψηφοδέλτιά μας, αλλά και για το κόμμα μας, να εκπροσωπούνται όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες οι οποίες σηματοδοτούν και συμβολίζουν τη συμπερίληψη. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κάθε άνθρωπο με βάση τον τρόπο με τον ο οποίος θέλει να αυτοπροσδιορίζεται. Πρέπει να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο φόβος του διαφορετικού. Ο φόβος ο οποίος στην πραγματικότητα απαξιώνει τις ανθρώπινες υπάρξεις και τις ανθρώπινες ζωές. Είτε αφορά μετανάστες είτε αφορά άτομα με άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό ή με άλλη ταυτότητα φύλου, στην πραγματικότητα γίνεται μια αφορμή έτσι για να διαχέεται ένα μίσος και μια τοξικότητα στην κοινωνία. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε μια κοινωνία η οποία να αποδέχεται τους πάντες με βάση αυτό το οποίο οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται», καταλήγει.

Διαφήμιση

Παράλληλα σε ανάρτησή της η Ραλλία Χρηστίδου έγραψε τα εξής: «Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΚ διεκδικούμε: 1. Ταυτότητα φύλου με απλή διοικητική διαδικασία. Χωρίς δικαστήρια, χωρίς ψυχιατρικές γνωματεύσεις. Τρίτη καταχώριση φύλου ή καμία. Λογοδοσία για κάθε υπηρεσία που δεν εφαρμόζει τον νόμο. 2. Υγεία χωρίς αποκλεισμούς. Πλήρης κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ και εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού. Κανένα «τεχνικό ζήτημα» ξανά. 3. Καθολική απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής, σε ανηλίκους και ενήλικες. Δεν είναι θεραπεία. Είναι βία. 4. Ίσα οικογενειακά και γονεϊκά δικαιώματα, ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου. 5. Λογοδοσία για το μίσος. Καταγραφή κάθε περιστατικού, αυστηρότερη ευθύνη για δημόσια πρόσωπα και κρατικούς λειτουργούς, γρήγορο άσυλο για όσους διώκονται. 6. Σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Ο εκφοβισμός ξεκινά στα θρανία. Εκεί μπορεί και να σταματήσει. Του χρόνου, στην ίδια αίθουσα, θέλουμε να διαβάσουμε λιγότερα ονόματα. Η ζωή σου, το κέντρο μας».

Διαφήμιση

Τα τρανς άτομα στην πολιτική της χώρας

Η παρουσία τρανς προσώπων στην ελληνική πολιτική σκηνή έχει καταγραφεί μέσα από υποψηφιότητες σε βουλευτικές, ευρωπαϊκές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αλλά και μέσα από την ανάληψη θέσεων στην ηγεσία πολιτικών κομμάτων.

Η Πάολα Ρεβενιώτη, ακτιβίστρια, εκδότρια του περιοδικού «Κράξιμο» και κινηματογραφίστρια, υπήρξε το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που έθεσε υποψηφιότητα σε εθνικές εκλογές στην Ελλάδα. Το 1990 συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές με τους Οικολόγους Εναλλακτικούς, ενώ το 1996 συζητήθηκε εκ νέου η υποψηφιότητά της με τους Έλληνες Οικολόγους. Στη συνέχεια, ήταν υποψήφια βουλευτής με το ΜέΡΑ25 στην Α΄ Αθηνών στις εκλογές του Ιουλίου 2019 και του Μαΐου 2023, ενώ στις εκλογές του Ιουνίου 2023 συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του κόμματος. Το 2024 έθεσε υποψηφιότητα και στις ευρωεκλογές, διεκδικώντας την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Ηλέκτρα Ρώμη Δόχτση ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αθηναίων στις δημοτικές εκλογές του 2023 με τον συνδυασμό «Αθήνα ΤΩΡΑ» του Χάρη Δούκα. Στις 10 Απριλίου 2025 εξελέγη συμπρόεδρος του Volt Ελλάδας, αποτελώντας την πρώτη τρανς γυναίκα που ανέλαβε θέση στην ηγεσία αναγνωρισμένου ελληνικού πολιτικού κόμματος.

Στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2023, η τρανς ακτιβίστρια, φεμινίστρια, αρθρογράφος και Γενική Γραμματέας της Transgender Greece, Βανέσσα Βενέτη-Κοττίκα ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος Αθηναίων με τον συνδυασμό «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα».

Αντίστοιχα, ο τρανς άνδρας ακτιβιστής Αναστάσιος Ζαρίφης συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές του 2019 στη Θεσσαλονίκη, ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό «Θεσσαλονίκη Μαζί» της Κατερίνας Νοτοπούλου. Η υποψηφιότητά του συνδέθηκε με την εκπροσώπηση και την ορατότητα των τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Στις περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2019, η Άννα Κουρουπού, τρανς ακτιβίστρια, συγγραφέας και διευθύντρια του Red Umbrella Athens και πρόεδρος της Transgender Greece, έθεσε υποψηφιότητα για περιφερειακή σύμβουλος Αττικής με τον συνδυασμό «Δύναμη Ζωής» της Ρένας Δούρου.

Ακόμα στην εκδήλωση εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας μίλησε ο Μιχάλης Λώλης, Αστυνόμος Α΄ και διοικητής του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Αττικής, και εκ μέρους της Διεθνούς Αμνηστίας η Ελένη Κοντού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με χαιρετισμούς και παρεμβάσεις συμμετείχαν οι οργανώσεις: Περήφανοι Γονείς, Intersex Greece, Athens Pride, Orlando LGBT+, Proud Seniors, Rainbow Seniors και Πολύχρωμο Σχολείο. Τον συντονισμό ανέλαβε ο δημοσιογράφος Κώστας Τσακίρης.