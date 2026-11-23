Το ψύχος και τα μειωμένα αποθέματα για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη προκαλούν άνοδο στις τιμές, με φόβους για νέα επιβάρυνση στους λογαριασμούς των νοικοκυριών

Έντονη άνοδο κατέγραψαν τη Δευτέρα οι ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου, καθώς οι προγνώσεις για επερχόμενο κύμα ψύχους αναζωπύρωσαν τους φόβους για ανεπαρκή αποθέματα στη διάρκεια του χειμώνα και για νέα επιβάρυνση στους λογαριασμούς των νοικοκυριών, όπως επισημαίνει σε δημοσίευμά του ο Guardian.

Το ολλανδικό συμβόλαιο παράδοσης επόμενου μήνα (TTF), που αποτελεί το ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς, εκτινάχθηκε ενδοσυνεδριακά έως και 8,6% στα 96,08 ευρώ/MWh, προτού περιορίσει τα κέρδη του στο +4%, κλείνοντας στα 92,50 ευρώ.

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Η αναζωπύρωση των τιμών έρχεται τη στιγμή που η βόρεια και δυτική Ευρώπη προετοιμάζονται για έναν απαιτητικό χειμώνα, με τη ζήτηση για ενέργεια να εισέρχεται σε φάση κορύφωσης.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα έχουν δεχθεί διπλή πίεση: αφενός από τη μείωση των εξαγωγών από το Κατάρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και αφετέρου από την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω των παρατεταμένων καυσώνων. Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκές αποθήκες βρίσκονται πλέον σημαντικά χαμηλότερα από τον εποχικό μέσο όρο, στο 69% της χωρητικότητάς τους, έναντι περίπου 80% που καταγράφεται συνήθως τέτοια εποχή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι διαχειριστές του ενεργειακού συστήματος διαβεβαιώνουν πως η χώρα θα διαθέτει επαρκές φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα για να καλύψει τη ζήτηση τους πιο ψυχρούς μήνες, καθώς αγοράζει φορτία σε υψηλότερες τιμές από τους ευρωπαίους γείτονές της προκειμένου να εξασφαλίσει εισαγωγές.

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Το κόστος, ωστόσο, μετακυλίεται στους καταναλωτές, με τα βρετανικά νοικοκυριά να αναμένεται να πληρώσουν από τους υψηλότερους λογαριασμούς ενέργειας στην Ευρώπη αυτόν τον χειμώνα. Εντός της εβδομάδας, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ofgem αναμένεται να ανακοινώσει αύξηση 26% στο τριμηνιαίο ανώτατο όριο τιμών (price cap) από τον Ιανουάριο, προσθέτοντας κατά μέσο όρο 443 λίρες στον ετήσιο λογαριασμό ενός νοικοκυριού με διπλή παροχή (ρεύμα και αέριο) — μία από τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Την ίδια ώρα, η φιλανθρωπική οργάνωση Citizens Advice προειδοποιεί για κύμα πολιτών που θα χρειαστούν επείγουσα οικονομική στήριξη. Η επικεφαλής της, Κλερ Μοριάρτι, σημείωσε ότι καθημερινά οι σύμβουλοι της οργάνωσης «συναντούν ανθρώπους των οποίων ο προϋπολογισμός έχει εξαντληθεί πλήρως έπειτα από χρόνια διαδοχικών κρίσεων», προσθέτοντας πως «εκατομμύρια νοικοκυριά μπαίνουν στους πιο κρύους μήνες του έτους χωρίς κανένα περιθώριο».

Τον περασμένο μήνα, ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Τζον Χίλι ανακοίνωσε στον πρώτο του προϋπολογισμό ενίσχυση ύψους 100 λιρών για 20 εκατομμύρια νοικοκυριά (στις φορολογικές κατηγορίες ακινήτων A έως D) για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τη Μοριάρτι, ωστόσο, αν και το μέτρο είναι καλοδεχούμενο, «απλώς δεν αρκεί για όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».