Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, τις σχολικές μονάδες, τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργία

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, καθώς εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικοί και μαθητές συμμετέχουν στις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις, διεκδικώντας καλύτερες αποδοχές, βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, τις σχολικές μονάδες, τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργία.

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24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία για τους εργαζομένους στο Δημόσιο, καλώντας τους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης.

Κεντρικός στόχος της απεργίας είναι η διεκδίκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των οικονομικών, εργασιακών και κοινωνικών προβλημάτων.

Στα βασικά αιτήματα της ΑΔΕΔΥ περιλαμβάνονται η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, καθώς και η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί για τις 10:30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Μαθητικό συλλαλητήριο και κάλεσμα για καταλήψεις

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι μαθητές, με τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας να απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 10:30 στα Προπύλαια.

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Παράλληλα, η Επιτροπή καλεί τα σχολεία της χώρας να προχωρήσουν σε καταλήψεις, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα των σχολικών υποδομών, την υποχρηματοδότηση και την ακρίβεια.

Σε ανακοίνωσή τους, οι μαθητές ζητούν περισσότερους πόρους για τα σχολεία, σύγχρονα και ασφαλή κτίρια, καθώς και ελέγχους για την καταλληλότητα των σχολικών εγκαταστάσεων.

«Απαιτούμε χρηματοδότηση των σχολείων μας, θέλουμε σύγχρονα κτίρια και υποδομές, ελέγχους για την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων. Κάθε βδομάδα ένα σχολείο πλημμυρίζει και ένα ταβάνι καταρρέει! Τι περιμένουν πια; Να μας πλακώσουν εμάς τα σχολεία για να εξοικονομούν λεφτά να δίνουν εκατομμύρια σε πολέμους και εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ δώρα και φοροαπαλλαγές σε επιχειρηματίες, σε Pizza Fan και χωριάτικα; Δε θα ανεχτούμε να χτίζουν τα κέρδη τους πάνω στα ερείπια των σχολείων μας!», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

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Επιπλέον, ζητούν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ και στα κυλικεία, αλλά και διασφάλιση της θέρμανσης στα σχολεία και στα σπίτια.

Αντιδρούν, επίσης, στο ενδεχόμενο εφαρμογής του Εθνικού Απολυτηρίου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην προοπτική πολλαπλών πανελλαδικών εξετάσεων.

Στην απεργία και οι εκπαιδευτικοί

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα κενά στα σχολεία, τις μετακινήσεις τους από μονάδα σε μονάδα, τις συγχωνεύσεις τμημάτων και την υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνουν, οι συνθήκες διδασκαλίας γίνονται ολοένα δυσκολότερες, ιδιαίτερα σε τάξεις με 25, 26 ή και περισσότερους μαθητές, στις οποίες φοιτούν και παιδιά που χρειάζονται πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη.

Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται:

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.

Άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς.

Μονιμοποίηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη και κατάργηση των συμπτύξεων τμημάτων.

Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής.

Σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια, με προσεισμικούς ελέγχους και έργα συντήρησης.

Δωρεάν σχολικά γεύματα για όλους τους μαθητές.

Αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Τερματισμός των πειθαρχικών διώξεων εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις.

Πώς θα κινηθούν Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν στην απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου 2026 οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας, δηλαδή στις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ.

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Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των σωματείων εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιηθούν:

Από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00.

Από τις 18:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών και των διαδηλωτών προς τις συγκεντρώσεις.

Οι εργαζόμενοι διεκδικούν, μεταξύ άλλων, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της Υγείας και της Παιδείας, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μέτρα για τη μείωση του κόστους ενέργειας και των καυσίμων.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Προβλήματα αναμένονται και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΝΕΝ έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στην απεργία.

Τα πλοία αναμένεται να παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια, με αποτέλεσμα να ανασταλούν τα προγραμματισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

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Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Τετάρτη προς νησιωτικούς προορισμούς καλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, προκειμένου να ενημερωθούν για πιθανές ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων τους.

Πού θα πραγματοποιηθούν οι συγκεντρώσεις

Συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, η κεντρική συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Αναλυτικά, συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στις εξής πόλεις:

Αθήνα: 10:30, Προπύλαια.

Θεσσαλονίκη: 10:30, Άγαλμα Βενιζέλου.

Πειραιάς: 10:00, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Πάτρα: 10:30, Εργατικό Κέντρο.

Ηράκλειο: 10:00, πλατεία Ελευθερίας.

Λάρισα: 10:30, κεντρική πλατεία.

Βόλος: 10:30, πλατεία Ελευθερίας.

Ιωάννινα: 10:00, Εργατικό Κέντρο.

Χανιά: 10:00, Δημοτική Αγορά.

Καλαμάτα: 10:30, πεζόδρομος Αριστομένους.