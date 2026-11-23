Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να γράφει νέα τραγούδια για την Αφροδίτη Χατζημηνά, με τις πληροφορίες για την πιθανή συνεργασία τους να προκαλούν ήδη ενδιαφέρον

Τη νέα του «μούσα» φέρεται να έχει βρει ο Νίκος Καρβέλας, μετά τη ρήξη στη σχέση και τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στη μουσική του διαδρομή.

Το όνομα που βρίσκεται στο επίκεντρο των πληροφοριών για το επόμενο δισκογραφικό του βήμα είναι εκείνο της τραγουδίστριας Αφροδίτης Χατζημηνά, την οποία γνώρισε ευρύτερα το τηλεοπτικό κοινό μέσα από το «Your Face Sounds Familiar».

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Σύμφωνα με δημοσίευμα του CyprusNews, ο γνωστός συνθέτης φέρεται να γράφει νέα τραγούδια για την ερμηνεύτρια, με τις πληροφορίες για την πιθανή συνεργασία τους να προκαλούν ήδη ενδιαφέρον.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά δεν είναι, πάντως, μια άγνωστη παρουσία στον χώρο του τραγουδιού. Διαθέτει μουσικές σπουδές, δισκογραφική παρουσία και σημαντικές συνεργασίες, ενώ η συμμετοχή της στο YFSF το 2026 την έφερε ακόμη περισσότερο στο προσκήνιο.

Ποια είναι η Αφροδίτη Χατζημηνά

Η τραγουδίστρια έχει σπουδάσει στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, ενώ έχει ασχοληθεί και με τη μελέτη του παραδοσιακού τραγουδιού σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η μουσική της διαδρομή ξεκίνησε από το πιάνο, ενώ ο Χρήστος Νικολόπουλος ήταν ένας από τους δημιουργούς που ξεχώρισαν το ταλέντο της στα πρώτα της βήματα.

Στη συνέχεια βρέθηκε δίπλα σε σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεργαζόμενη, μεταξύ άλλων, με τον Νίκο Βέρτη, τον Γιάννη Πλούταρχο, τον Γιώργο Θεοφάνους, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Θοδωρή Φέρρη.

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Οι εμφανίσεις στο YFSF που την έκαναν γνωστή στο ευρύ κοινό

Η τηλεοπτική της παρουσία στο «Your Face Sounds Familiar» αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα για την αναγνωρισιμότητά της.

Στην πρώτη της εμφάνιση, τον Απρίλιο του 2026, μεταμορφώθηκε σε Χάρις Αλεξίου και ερμήνευσε το «Μια πίστα από φώσφορο», ενώ στη διάρκεια του παιχνιδιού δοκιμάστηκε και σε εντελώς διαφορετικά μουσικά ύφη, ενσαρκώνοντας μέχρι και την Εντίθ Πιάφ.

Στον τελικό της 5ης Ιουλίου εμφανίστηκε ως Τζένη Βάνου, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Αν είναι η αγάπη αμαρτία».

Οι μεταμορφώσεις της ανέδειξαν την ερμηνευτική της ευελιξία και τη δυνατότητά της να κινηθεί ανάμεσα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και το διεθνές ρεπερτόριο.

Η δισκογραφία και οι προηγούμενες κυκλοφορίες της

Η Αφροδίτη Χατζημηνά έχει ήδη κάνει τα δικά της δισκογραφικά βήματα. Το 2022 κυκλοφόρησε από την Panik Platinum το τραγούδι «Χαιρετίσματα», σε μουσική του Βασίλη Γαβριηλίδη και στίχους του Δημήτρη Τσάφα.

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Τον Δεκέμβριο του 2024 παρουσίασε τη δική της εκδοχή στο «Το Παλιοκόριτσο», μια λαϊκή μπαλάντα σε μουσική Ιορδάνη Παύλου και στίχους Γιάννη Μαλλιά. Το επίσημο βιντεοκλίπ σκηνοθέτησε ο Βαγγέλης Τσαουσόπουλος.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για τη συνεργασία με τον Νίκο Καρβέλα, η τραγουδίστρια θα έχει την ευκαιρία να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, με την υπογραφή ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς της ελληνικής δισκογραφίας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη συνεργασία ή για την κυκλοφορία των νέων τραγουδιών, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των δύο πλευρών.