Την γνώμη του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο Απόστολος Γκλέτσος, σε πρόσφατη συνέντευξη, σχολιάζοντας, μεταξύ άλλων, τις πολιτικές εξελίξεις

Τις απόψεις του για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο Απόστολος Γκλέτσος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο topontiki.gr, σχολιάζοντας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Παρά το γεγονός ότι ο πρώην δήμαρχος Στυλίδας και πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση, συνεχίζει να παρεμβαίνει δημόσια, σχολιάζοντας τα πρόσωπα και τις εξελίξεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα.

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«Απέναντι στην Αριστερά υπάρχει ένας παίκτης πολύ δυνατός»

Αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πορεία του στην πρωθυπουργία, ο γνωστός ηθοποιός αναγνώρισε ότι έχει καταφέρει να επικρατήσει απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, παρά τις ιδεολογικές και κοινωνικές διαφωνίες που έχει μαζί του.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Απέναντι (σ.σ στην Αριστερά) υπάρχει ένας παίκτης πολύ ικανός. Δεν μου αρέσει, δεν είναι του γούστου μου. Δεν θα τον ψηφίσω, δεν θα τον ψήφιζα ποτέ. Πάντα ήμουν απέναντί του ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, αλλά δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι έχει συντρίψει τους αντιπάλους του. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Άμα δεν το παραδεχτούμε αυτό ως δεδομένο, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Τη συντριβή την έχει καταφέρει με τον Α ή Β ή Γ τρόπο αυτός», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γλέτσος.

Η εκτίμησή του για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στην πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο Απόστολος Γκλέτσος διατύπωσε επιφυλάξεις σχετικά με το αν ο πρώην πρωθυπουργός είναι σε θέση να συγκροτήσει μια εναλλακτική πρόταση για το τρέχον πολιτικό τοπίο.

Όπως ανέφερε, η ανακοίνωση του νέου κόμματος δεν συνοδεύτηκε από τη δημοσκοπική άνοδο που ενδεχομένως αναμενόταν, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν κατάφερε να φτάσει σε διψήφιο ποσοστό.

«Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να είναι η εναλλακτική. Όμως, μέχρι τις κάλπες έχουμε δρόμο. Το κόμμα του δεν έκανε το μπαμ. Αφού όταν ανακοινώθηκε το κόμμα, δεν έγραψε 2 μπροστά στις δημοσκοπήσεις… Δυστυχώς…», ανέφερε χαρακτηριστικά.