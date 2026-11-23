Ο Τάισον έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω Instagram, μετά τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ Β’ με τη Νίκη Βόλου για τη 12η αγωνιστική της Superbet League 2.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου αγωνίστηκε με τη δεύτερη ομάδα του συλλόγου και, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία θέλησε να ξεκαθαρίσει τη στάση του απέναντι στον ΠΑΟΚ, απαντώντας εμμέσως σε όσα, όπως αναφέρει, λέγονται για εκείνον.

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Η ανάρτηση του Τάισον:

«Είτε αγωνίζομαι με την πρώτη ομάδα είτε με την ομάδα Β’, ο σεβασμός μου για τον ΠΑΟΚ θα είναι πάντα ο ίδιος.

Ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου πάνω από τον σύλλογο, παρά τα όσα λένε κάποιοι. Τίποτα δεν μπορεί να σβήσει την όμορφη ιστορία που γράψαμε μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα για τη στήριξή της, καθώς και τον προπονητή και όλο το επιτελείο του για τον σεβασμό και την εκτίμηση που έδειξαν για τη δουλειά μου. Σε όλους τους συμπαίκτες μου: σας ευχαριστώ για τον σεβασμό που μου δείξατε.

Όσο βρίσκομαι εδώ, θα συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα με περηφάνια και να είμαι ευγνώμων για όλα όσα μου έχει δώσει ο ΠΑΟΚ.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».