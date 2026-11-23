Η νίκη στην Τρίπολη έδωσε στον Άρη ακόμη μεγαλύτερη ώθηση, με τους «κιτρινόμαυρους» να διατηρούν το θετικό τους μομέντουμ και να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Με αφορμή την επικείμενη αναμέτρηση, ο Μιχάλης Γρηγορίου απηύθυνε για πρώτη φορά ανοιχτό κάλεσμα προς τον κόσμο της ομάδας, ζητώντας στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου τη στήριξή του στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών.

«Είχα πει το καλοκαίρι ότι η επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο είναι στόχος. Τον έχουμε ανάγκη. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο κόσμος του Άρη και τι δύναμη μπορεί να φέρει στην ομάδα.

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Εάν αποτελέσει τον 12ο παίκτη, φαντάζεστε τι μπορεί να πετύχει αυτή την ομάδα. Δεν έχω άποψη για το τι έγινε παλαιότερα.

Πραγματικά όμως κάνω έκκληση στον κόσμο να συμπαρασταθεί σε αυτά τα παιδιά. Κάνουν πολύ καλή προσπάθεια και με αυτόν τον εκπληκτικό κόσμο δίπλα μας μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα».

Νωρίτερα, ο Έλληνας προπονητής είχε αναφερθεί και στους στόχους που οφείλει να έχει ο Άρης, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα πρέπει να κοιτάζει ψηλά και να επιδιώκει τη διάκριση.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή τα θετικά αποτελέσματα της τρέχουσας περιόδου να έχουν ανάλογη συνέχεια και τον Μάιο.

«Το έχω τονίσει πολλές φορές… Όταν είσαι Αρης, πρέπει να διεκδικείς υψηλούς στόχους. Είναι δεδομένο, πόσο μάλλον τώρα που ζω τον οργανισμό εκ των έσω.

Μακάρι αυτά τα αποτελέσματα τώρα, να τα έχουμε και τον Μάιο. Όταν βρίσκεται σε αυτή την ομάδα, κοιτάς στο τέλος του πρωταθλήματος να έχει πετύχει κάτι το οποίο θα αξίζει στο μέλλον».

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Τέλος, ο Γρηγορίου έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση των Ράτσιτς και Μπασίρου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

Όπως ανέφερε, για τον πρώτο υπάρχει αισιοδοξία πως θα επιστρέψει στις προπονήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ για τον δεύτερο αναμένεται πιο ασφαλής εκτίμηση την επόμενη ημέρα.

«Ο Ράτσιτς έχει ένα πρόβλημα στον τένοντα. Κάνει μία ιδιαίτερη θεραπεία και θεωρώ ότι μέχρι μεθαύριο θα μπει στις προπονήσεις.

Και ο Μπασίρου έχει πρόβλημα στον τένοντα, αλλά αύριο θα έχουμε ασφαλέστερη εκτίμηση».