Ο κ. Μερτς σχολίασε επίσης την πυρκαγιά σε ρωσικό πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι «κανείς μας δεν έχει συμφέρον να οδηγηθεί η κατάσταση σε κλιμάκωση στην περιοχή της Βαλτικής»

«Φρίντριχ, call him» έγραφε η Berliner Zeitung, καλώντας τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία απέναντι στην Ρωσία και τον πρόεδρο της χώρας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τη Δευτέρα (23/11), ο Μερτς δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα, προτείνοντας μάλιστα το Άμπου Ντάμπι ως πιθανό τόπο διεξαγωγής νέων συνομιλιών με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

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Παράλληλα, ο καγκελάριος καταδίκασε τη ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, καλώντας τη Μόσχα να σταματήσει αμέσως τις «επικίνδυνες προκλήσεις» και διαβεβαίωσε την Πολωνία για τη γερμανική και τη ΝΑΤΟϊκή αλληλεγγύη.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο κ. Μερτς δήλωσε ότι: «Η Ευρώπη είναι ασφαλώς έτοιμη να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθούν εκ νέου ειρηνευτικές συνομιλίες σε επίπεδο συμβούλων, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι συνομιλίες αυτές θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να διεξαχθούν και πάλι στο Άμπου Ντάμπι. Ελπίζουμε ότι και η ρωσική πλευρά θα είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει στις συνομιλίες αυτές, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

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Ο καγκελάριος τόνισε επίσης ότι: «η ειρήνη στην Ουκρανία και η ασφάλεια στην Ευρώπη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες» και αναφέρθηκε στις πρόσφατες παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία ως «επικίνδυνες προκλήσεις».

Υπογράμμισε ακόμη ότι η Πολωνία μπορεί να υπολογίζει στη στήριξη της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ, ενώ σε περίπτωση ανάγκης, η Συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους της.

Ο κ. Μερτς σχολίασε επίσης την πυρκαγιά σε ρωσικό πλοίο στη Βαλτική Θάλασσα, επισημαίνοντας ότι «κανείς μας δεν έχει συμφέρον να οδηγηθεί η κατάσταση σε κλιμάκωση στην περιοχή της Βαλτικής». Υπογράμμισε τη σημασία της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Αναφερόμενος στον εξοπλισμό των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, ο Φρίντριχ Μερτς διαβεβαίωσε ότι «το ΝΑΤΟ δεν απειλεί κανέναν» και πρόσθεσε ότι ο στόχος είναι η διαφύλαξη της ελευθερίας, της ασφάλειας και της ευημερίας των χωρών-μελών.

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Ερωτηθείς για πληροφορίες σχετικά με ρωσικό δορυφόρο με πυρηνική κεφαλή, έκανε λόγο για «σοκαριστική» είδηση που δείχνει το επίπεδο κλιμάκωσης στο οποίο είναι διατεθειμένη να φτάσει η Ρωσία, ζητώντας ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων του ΝΑΤΟ και αντιμετώπιση απειλών από το Διάστημα.

Δέσμευση του ΝΑΤΟ για υποστήριξη και άμυνα

Ο Μαρκ Ρούτε διαβεβαίωσε ότι το ΝΑΤΟ αξιολογεί διαρκώς την αποτροπή και την άμυνα του εδάφους του, στην ξηρά, τη θάλασσα, τον αέρα και το διάστημα. Τόνισε ότι η άμυνα κάθε σπιθαμής εδάφους της Συμμαχίας είναι διασφαλισμένη, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών απειλών από το διάστημα.

Σχετικά με τη ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε το περιστατικό επικίνδυνο και συνδεόμενο με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι οι λεπτομέρειες ερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. «Για κάθε τέτοιο περιστατικό όμως, θα δίνουμε περισσότερη υποστήριξη από το ΝΑΤΟ, όχι λιγότερη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και οι εγγυήσεις ασφαλείας

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τα ζητήματα ασφαλείας της χώρας, ο Μαρκ Ρούτε παραδέχθηκε ότι εν όψει μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, τέτοιες ανησυχίες μπορούν να τεθούν προς συζήτηση. Υπενθύμισε την περίπτωση ένταξης της Γερμανίας στο ΝΑΤΟ και τις επιφυλάξεις της τότε ΕΣΣΔ.

Ο κ. Ρούτε τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει πίεση προς το ΝΑΤΟ να επιστρέψει στα όρια του 1997 ή να αποφασίζουν για τη Βορειοατλαντική Συμμαχία χώρες που δεν είναι μέλη της. Υπογράμμισε ότι πρώτα πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και όταν αυτό συμβεί, τα κράτη–μέλη θα αποφασίσουν για την ένταξη νέων χωρών, υπενθυμίζοντας πως η ένταξη της Ουκρανίας αποτελεί πάγια θέση του ΝΑΤΟ.

Ο καγκελάριος Μερτς συμφώνησε με τη θέση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι εάν η Ουκρανία ήταν μέλος του ΝΑΤΟ, ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει. Πρόσθεσε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που θα συνοδεύσουν μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία θα πρέπει να είναι παρόμοιες με το άρθρο 5 της Συνθήκης του Βόρειου Ατλαντικού Συμφώνου περί συλλογικής άμυνας, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά για όλους.