Τον τρόπο παιχνιδιού της Κόμο και την ικανότητά της να αναπτύσσεται από την άμυνα ανέλυσε ο Μάρκο Νίκολιτς, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Ο προπονητής της Ένωσης στάθηκε ιδιαίτερα στη δουλειά που έχει κάνει ο Σεσκ Φάμπρεγας, επισημαίνοντας πως η ιταλική ομάδα διαθέτει εξαιρετική ποιότητα στο build up, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται αποκλειστικά στην οργανωμένη ανάπτυξη, καθώς μπορεί να επιτεθεί και με πιο άμεσο τρόπο.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Αναφορικά με την ΑΕΚ, ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στην απουσία του τιμωρημένου Αμπουμπακαρί Κοϊτά, αλλά και στην κατάσταση των ποδοσφαιριστών που επιστρέφουν στη διάθεσή του. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η ομάδα του έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την αναμέτρηση και ταξίδεψε στην Ιταλία με ξεκάθαρο στόχο να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Είναι ακόμα ένα ματς Champions League. Παίζουμε στο ελίτ επίπεδο, στο υψηλότερο δυνατό. Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολες έδρες. Είναι όλες απαιτητικές αλλά και απολαυστικές.

Αύριο αντιμετωπίζουμε την Κόμο, μια ομάδα που πολλοί θα πουν ότι δεν είναι μεγάλο όνομα, αλλά με τον προπονητή που έχει, τον Σεσκ Φάμπρεγας, έχουν τρομερό στυλ παιχνιδιού και τρομερά αποτελέσματα.

Έχει μοντέρνες ιδέες, τις εφαρμόζει στην ομάδα του. Για μένα, στο build-up είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Έχουν ξεκάθαρες ιδέες, κάνουν άμεσες επιθέσεις. Πρέπει να προσέχουμε αύριο. Ξέρουν να προσαρμόζονται στον αντίπαλό τους.

Δεν ήρθαμε στο Κόμο σαν τουρίστες. Ήρθαμε με αποστολή να ανταγωνιστούμε και να πάρουμε αποτέλεσμα, ακόμα κι αν οι επιλογές μας είναι πιο περιορισμένες, καθώς λείπει ο Κοϊτά με την κόκκινη μετά το ματς με τη Ρεάλ.

Έχουμε κάποιους τραυματίες, κάποιους που επιστρέφουν, αλλά δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι.

Έχουμε προετοιμαστεί καλά. Πιστεύω στην ομάδα μου, ότι δεν θα χάσουν το κίνητρο και τη συγκέντρωση και θα δείξουν ακόμα μια φορά καλή εικόνα στην Ευρώπη, αλλά και καλή εικόνα για να πάρουν ένα αποτέλεσμα.

Ξέρω ότι ο κόσμος μας θα είναι κι εδώ, όπως είναι παντού. Το σημαντικό είναι ότι οι παίκτες απολαμβάνουν την παρουσία του κόσμου».