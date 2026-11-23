Δεν ήταν το ονοματεπώνυμο του Μάνου Σάλιακα στους σκόρερ της έξαρας, αλλά η προσφορά του δεν παραγνωρίζεται. Αντιθέτως...

Το ξέσπασμα του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο της ευρείας νίκης επί του Ηρακλή είχε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Λιον Μπέιλι με τα γκολ και την ασίστ του σε αυτό του Μάριους.

Αναμφίβολα η σημασία του φανταστικού «α λα Κριστιάνο» γκολ που πέτυχε στο τέλος του πρώτου μέρους ο Ζότα Σίλβα ήταν μεγάλη για την εξέλιξη και την έκβαση του αγώνα. Αλλιώς θα ήταν να επέστρεφε ο Ολυμπιακός πίσω στο σκορ από τα αποδυτήρια.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σοβαρή βελτίωση αποτελεί το γεγονός ότι αρχίζουν να σκοράρουν με συνέπεια οι σέντερ φορ της ομάδας, ενώ σε ένα τέτοιο παιχνίδι τα θετικά από τους περισσότερους παίκτες ήταν σαφώς παραπάνω από τα αρνητικά, τα οποία είχαν να κάνουν με την αμυντική συμπεριφορά.

Όχι μόνο του Τικνιζιάν και των στόπερ, αλλά και των μέσων της ομάδας. Ο Σιπιόνι έκανε ηχηρή επιστροφή με το έξοχο δικό του γκολ, αλλά στην πορεία θα πρέπει να έχει καλύτερες…επιστροφές στις αντίπαλες μεταβάσεις.

Και στα δύο γκολ του Ηρακλή δεν μπόρεσε να ακολουθήσει καλά εκείνους που έκαναν τις τελικές πάσες στο νεαρό Σλοβάκο σκόρερ.

Ο Μάνος Σάλιακας είχε τη δική του πολύ σπουδαία παρουσία στο ματς. Και είναι δίκαιο να επισημανθεί. Ειδικά στο δεύτερο μέρος.

Έκανε το κλέψιμο στη φάση του τρίτου γκολ. Από δική του ωραία και έξυπνη πάσα στον Μπέιλι ξεκίνησε το τέταρτο. Στο πλάγιο που πήγε για καθυστέρηση ο Ματσάρι πάνω του, ήταν επόμενο να πάρει αποβολή του αντιπάλου προπονητή και δικαίως.

Ενώ παραλίγο να σκοράρει με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ στο τέλος, αλλά ο Αθανασιάδης βρήκε το κουράγιο παρά τα έξι γκολ που είχε δεχτεί να κάνει σπουδαία επέμβαση.

Ο Σάλιακας βοήθησε πάρα πολύ και σε αυτό το ματς, όπως έκανε και ο Μπρούνο όταν πέρασε στο τερέν.

Κι όχι μόνο για τη σέντρα διαβήτη στον Ορμίγκα για το έκτο γκολ…