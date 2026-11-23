Την εκτέλεση της ποινής επιβεβαίωσε ο δικηγόρος της 29χρονης καλλιτέχνιδας, η οποία είχε καταδικαστεί για προσβολή της δημόσιας αιδούς μαζί με τέσσερις συνεργάτες

Οι ιρανικές αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση της ποινής των 74 μαστιγώσεων σε βάρος της 29χρονης τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί, καθώς και τεσσάρων μελών της ομάδας της, έπειτα από την εμφάνισή της χωρίς μαντήλα σε βίντεο συναυλίας που αναρτήθηκε στο YouTube, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna επικαλούμενο τον δικηγόρο της.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Παραστού Αχμαντί και τα μέλη του μουσικού της σχήματος καταδικάστηκαν εξαιτίας μιας συναυλίας που δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 σε κενή αίθουσα και προβλήθηκε μέσω διαδικτύου. Στο επίμαχο βίντεο, η ερμηνεύτρια εμφανίζεται δίχως μαντήλα, με κόκκινο κραγιόν και μακρύ φόρεμα με τιράντες, έχοντας στο πλευρό της έναν πιανίστα, έναν ντράμερ, έναν κιθαρίστα και έναν μπασίστα, οι οποίοι ήταν όλοι ενδεδυμένοι στα μαύρα.

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Το σχετικό βίντεο ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι της στο YouTube. Στο Ιράν, οι γυναίκες απαγορεύεται να τραγουδούν δημόσια και υποχρεούνται να φορούν χιτζάμπ καθώς και ενδύματα που καλύπτουν το σώμα τους.

«Η ποινή των 74 μαστιγώσεων που επιβλήθηκε στην Παραστού Αχμάντι και σε τέσσερα μέλη της ομάδας της εκτελέστηκε σήμερα», δήλωσε ο δικηγόρος Μουσταφά Νιλί, σύμφωνα με το Isna, ενώ την πληροφορία επιβεβαίωσε και η εφημερίδα Shargh.

Η τραγουδίστρια είχε παραμείνει υπό κράτηση για δύο εβδομάδες πριν αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ η ίδια και οι συνεργάτες της είχαν παραπεμφθεί σε δίκη με κατηγορίες που αφορούσαν «προσβολή της δημόσιας αιδούς» και «συνέργεια στην παραγωγή, μετάδοση, διάδοση και δημοσίευση άσεμνου και χυδαίου περιεχομένου».

Τον Οκτώβριο, η Διεθνής Αμνηστία είχε καταδικάσει την επικύρωση της ποινής σε δεύτερο βαθμό, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει την εφαρμογή ποινών μαστίγωσης, τις οποίες χαρακτήρισε σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.