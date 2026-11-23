Άγνωστος φέρεται να μπήκε στο σπίτι του γιατρού Αχιλλέα Μαυρόπουλου και να έριξε φόλα, με στόχο τα σκυλιά που βρίσκονταν στον χώρο

Σοκ και οργή προκαλεί η αποτρόπαια ενέργεια αγνώστου στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, ο οποίος εισέβαλε στην οικία γιατρού και δηλητηρίασε τα σκυλιά του, ρίχνοντας φόλα. Ένα από τα ζώα έχασε τη ζωή του, ενώ τα υπόλοιπα δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Το σοβαρό περιστατικό όπως αναφέρουν τα NeaSantorinis, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11), όταν άγνωστος φέρεται να μπήκε στο σπίτι του γιατρού Αχιλλέα Μαυρόπουλου και να έριξε φόλα, με στόχο τα σκυλιά που βρίσκονταν στον χώρο.

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Τα ζώα εντόπισε νοσηλεύτρια που συνεργάζεται με τον γιατρό, ο οποίος εκείνη την ημέρα απουσίαζε από τη Σαντορίνη για προσωπικούς λόγους. Η άμεση κινητοποίησή της αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς τα υπόλοιπα σκυλιά πρόλαβαν να λάβουν βοήθεια, γλιτώνοντας οριακά από τον θάνατο.

Χωρίς οπτικό υλικό για τον εντοπισμό του δράστη

Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν ενεργοποιήθηκαν οι κάμερες ασφαλείας επιχειρήσεων της περιοχής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέχρι στιγμής διαθέσιμο οπτικό υλικό, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του δράστη.

Σε ανάρτησή του, ο Αχιλλέας Μαυρόπουλος αποχαιρετά το σκυλί που έχασε, ζητώντας συγγνώμη από το αγαπημένο του τετράποδο για όσα συνέβησαν.

Μάλιστα, εμφανώς συγκλονισμένος από την απώλεια και την επίθεση στα ζώα του, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά το ιατρείο του μέχρι να εντοπιστεί ο άνθρωπος που ευθύνεται για την αποτρόπαια πράξη.

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Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Ο πολιτισμος μιας κοινωνιας κρινεται απο το πως συμπεριφερετε στα ζωα.

Αυτη ειναι η ΗΡΑ, η οποια ηταν πολυ ανωτερο πλασμα απο την πλειοψηφια των ανθρωπων που γνωριζω.

Εφυγε δολοφονημενη μεσα στο σπιτι της απο καποιον που νομιζει οτι ειναι ανθρωπος.

Το ιατρειο μου θα παραμεινει κλειστο μεχρι να βρεθει αυτος ο “ανθρωπος” και να δικαστει απο την κοινωνια μας.

Φυσικα η τελικη Δικη του θα ειναι απο τον Θεό.

Καλο ταξιδι Ηρα μου, με συγχωρεις που δεν μπορεσα να σε προστατεψω απο τους “ανθρωπους”.

Αλλα να κοιμασαι ησυχη πλεον…».