Η κατάσταση φαίνεται να «βγαίνει» εκτός ελέγχου στην Ferrari με τους δύο οδηγούς της τον Σαρλ Λεκλέρκ και τον Λιούις Χάμιλτον να έρχονται σε επαφή στο Grand Prix του Λας Βέγκας για τρίτη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ, δηλώνει αγανακτισμένος.

Η φετινή σεζόν της Formula 1 οδεύει προς το «φινάλε» της με δύο αγωνιστικά τριήμερα να

απομένουν.

Τι και αν έχει κριθεί ήδη ο τίτλος του πρωταθλητή, που βρίσκεται στα χέρια του Κίμι Αντονέλι, οι διαμάχες ανάμεσα στους οδηγούς «φουντώνουν».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το φαντασμαγορικό Grand Prix του Λας Βέγκας πρόσφερε θέαμα, συγκινήσεις και εντάσεις.

Μάλιστα, έγινε ο αγώνας με τις περισσότερες προσπεράσεις στην ιστορία του σπορ, αφού

το κοντέρ κατέγραψε τον αριθμό 352, εκ των οποίων οι 35 ήταν για την πρωτοπορία.

Βέβαια, δεν έλειψαν για ακόμη μία φορά οι εσωτερικές αναταράξεις στην Ferrari.

Ο Σαρλ Λεκλέρκ στην προσπάθεια του να περάσει τον teammate του Λιούις Χάμιλτον τον

ακούμπησε, με συνέπεια και οι δύο να χάσουν πολύτιμο χρόνο και θέσεις.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, καθώς είχαν προηγηθεί δύο παρόμοια περιστατικά, που οδήγησαν τον τεχνικό διευθυντή της ιταλικής ομάδας να ασκήσει «σκληρή» κριτική, τονίζοντας ότι είναι «εντελώς απαράδεκτο».

Πώς, όμως φτάσαμε στο σημείο «μηδέν»;

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η πρώτη «διαμάχη» στην έδρα των Tifosi

Όλα ξεκίνησαν στην έδρα των πιστών φίλων της Ferrari, στο ναό της ταχύτητας, την Μόντσα.

Οι δύο οδηγοί της ιταλικής ομάδας εκκινούσαν δίπλα-δίπλα στην τρίτη και τέταρτη θέση, θέτοντας υψηλά τον πήχη των προσδοκιών στους Tifosi.

Τα φώτα έσβησαν, οι Λεκλέρκ και Χάμιλτον βρέθηκαν ρόδα με ρόδα στην πρώτη στροφή. Ο Μονεγάσκος δεν άφησε τον απαραίτητο χώρο στον teammate του, με συνέπεια ο Βρετανός να πατήσει στα «χαλίκια» και να χάσει πολύτιμες θέσεις.

Λίγο αργότερα, ο Λεκλέρκ θα χάσει τον έλεγχο και θα καταλήξει στις μπαριέρες και το Grand Prix στο «σπίτι» της Ferrari εξελίχθηκε σε καταστροφικό.

Μετά τον αγώνα, ο 29χρονος οδηγός παραδέχθηκε το λάθος και επισήμανε ότι έπρεπε να αφήσει περισσότερο χώρο πως ότι δεν έπρεπε να τον φέρει σε τόσο δύσκολη θέση.

Από την πλευρά του ο Χάμιλτον, εμφανίστηκε ικανοποιημένος με τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Ferrari την κατάσταση, επισημαίνοντας πως οι δύο πλευρές επικοινώνησαν, έλυσαν τις διαφορές τους και πλέον κοιτούν μπροστά.

Διαφήμιση

«Είναι θέμα νοοτροπίας»

Χρειάστηκαν να περάσουν λίγες εβδομάδες για να δούμε ένα παρόμοιο συμβάν στο αγώνα του Μεξικό. Ο Βρετανός είχε πάρει την pole position και ο teammate του εκκινούσε από την τρίτη θέση.

Ο Χάμιλτον βρισκόταν μπροστά πηγαίνοντας στην τρίτη στροφή, με τον Λεκλέρκ να επιχειρεί να τον περάσει από την εξωτερική.

Όμως, στην προσπάθεια του βγήκε στο γρασίδι και έβγαλε εκτός θέσης τον Βρετανό, που ήταν εκτεθειμένος στον Φερστάπεν. Ο Ολλανδός «άρπαξε» την ευκαιρία και ανέβηκε στην δεύτερη θέση.

Ο Μονεγάσκος βρέθηκε πρωτοπόρος, με την κίνηση του, όμως, τιμωρήθηκε με 5 δευτερόλεπτα ποινής.

Η Ferrari έχασε μία τεράστια ευκαιρία για να κερδίσει τον αγώνα και είδε τον Φερστάπεν να πανηγυρίζει και το νέο περιστατικό ανάμεσα στους οδηγού δημιούργησε εσωστρέφεια στο κόκκινο στρατόπεδο.

Μετά τον αγώνα ο Χάμιλτον ήταν πολύ εκνευρισμένος με την στάση του teammate του, στον οποίο άσκησε έντονη κριτική επικαλούμενος το θέμα νοοτροπίας: «Ο τύπος είναι 28 ετών, επομένως δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με την ηλικία. Νομίζω ότι είναι θέμα νοοτροπίας.

Διαφήμιση

Είναι σαν να σκέφτεται “ή θα κερδίσω εγώ ή δεν θα κερδίσει κανείς μας”, και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι».

Ο Βασέρ όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί

Μετά το τρίτο περιστατικό στο Grand Prix του Λας Βέγκας ανάμεσα στους δύο οδηγούς του, ο τεχνικός διευθυντής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, ήταν «έξω φρενών».

Μετά τη νέα σύγκρουση έκανε λόγο για «απαράδεκτη» συμπεριφορά και έλλειψη σεβασμού προς την

ομάδα.

Ο επικεφαλής της Scuderia, επισήμανε ότι υπήρξε συζήτηση μετά τον αγώνα στο Μεξικό, ωστόσο τα ίδια προβλήματα έκαναν πάλι την εμφάνιση τους.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι δύο οδηγοί οφείλουν να παίρνουν λιγότερα ρίσκα, όταν «μάχονται» μεταξύ τους και προανήγγειλε νέα συζήτηση με τον Λεκλέρκ.

Με δύο αγώνες να απομένουν κλίμα στο εσωτερικό στην Ferrari μοιάζει έτοιμο από στιγμή σε στιγμή να… εκραγεί.

Το ένα συμβάν διαδέχεται το άλλο και πλέον το «μπαλάκι» πέφτει στον Βασέρ, που πρέπει να λάβει… γενναίες αποφάσεις, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο.