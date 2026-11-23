Η μητέρα και ο σύντροφός της παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, με την εκδίκαση της υπόθεσης να αναβάλλεται για την ερχόμενη Τετάρτη

Αποκαλυπτικό για τις εφιαλτικές συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν δύο παιδάκια ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης είναι το οπτικό υλικό που έρχεται στο φως από το διαμέρισμα-υγειονομική βόμβα.

Οι αστυνομικοί, ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις των γειτόνων που άκουγαν το σπαρακτικό κλάμα των νηπίων επί ώρες, εισέβαλαν στο σπίτι κατόπιν εισαγγελικής εντολής και ήρθαν αντιμέτωποι με ένα σκηνικό απόλυτης παραμέλησης.

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Η μητέρα των παιδιών και ο σύντροφός της έχουν ήδη συλληφθεί και αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, ενώ οι αρχές κινούνται με ταχείς ρυθμούς, ώστε να εξασφαλιστεί η οριστική προστασία των δυο μικρών παιδιών.

Η αυτοψία της φρίκης

Οι εικόνες που καταγράφονται στο βίντεο σοκάρουν, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της εγκατάλειψης που βίωναν καθημερινά τα δύο αδελφάκια.

Ξέστρωτα και βρώμικα κρεβάτια, σωροί από πεταμένα ρούχα, άπλυτα σκεύη και σκουπίδια να ξεχειλίζουν σε κάθε γωνιά του σπιτιού συνέθεταν το σκηνικό της ντροπής. Το δύο ετών αγοράκι εντοπίστηκε να κλαίει γοερά, φορώντας μια γεμάτη και λερωμένη πάνα.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο διαμέρισμα λειτούργησαν αμέσως ως προστάτες, αλλάζοντας την πάνα και τα ρούχα του μωρού, ενώ στη συνέχεια μετέφεραν τα δύο παιδιά στο αστυνομικό τμήμα όπου χρειάστηκε να τα ταΐσουν οι ίδιοι, καθώς ήταν φανερά πεινασμένα και παραμελημένα για ώρες.

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Στο Αυτόφωρο η μητέρα και ο σύντροφός της

Η εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε άμεση, με τον εισαγγελέα να ασκεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της «έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο κατά συρροή» εις βάρος της μητέρας και του συντρόφου της.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη (25/11), με τους συλληφθέντες να παραμένουν υπό κράτηση έως τότε.

Οι γείτονες της πολυκατοικίας ανέφεραν πως δεν γνώριζαν καθόλου τους ενοίκους, καθώς είχαν εγκατασταθεί πολύ πρόσφατα στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και δεν είχαν προλάβει να αναπτύξουν επαφές.

Σε ασφαλές καταφύγιο τα παιδιά

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν με κατεπείγουσα εισαγγελική εντολή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου φιλοξενούνται στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και βρίσκονται πλέον σε ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον. Παράλληλα, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης έχουν λάβει εντολή να διερευνήσουν σε βάθος την καταλληλότητα του οικογενειακού περιβάλλοντος, προκειμένου να αποφασιστεί εάν η μητέρα και ο σύντροφός της θα έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα στην ανατροφή των παιδιών στο μέλλον.