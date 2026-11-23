Επιστρέφει στη Nvidia ο Τζένσεν Χουάνγκ μετά την παρέμβαση Τραμπ – «Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά», λέει ο επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού



Με μια θεαματική ανατροπή ολοκληρώθηκε το θρίλερ της αποχώρησης του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την επαναφορά του στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, λίγες μόλις ημέρες μετά την παραίτησή του.

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται πως έπαιξε και η προσωπική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε ταχθεί δημόσια υπέρ της επιστροφής του.

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«Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά», δήλωσε ο Χουάνγκ, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το διοικητικό συμβούλιο για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

«Αποτελεί τιμή για μένα η επιστροφή μου στη Nvidia και η ανάληψη της ηγεσίας μίας από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εταιρείες στον κόσμο, στην αυγή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αναλαμβάνει εκ νέου τις ευθύνες του με ταπεινότητα και ανανεωμένη προσήλωση, ευχαριστώντας τους εργαζομένους, τους μετόχους, τους συνεργάτες και την οικογένειά του για τη στήριξή τους.

Η παρέμβαση Τραμπ και η ανατροπή στο διοικητικό συμβούλιο



Η επιστροφή του Χουάνγκ ήρθε μετά την έντονη δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος είχε ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο να επαναφέρει τον επικεφαλής της Nvidia, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του είναι κρίσιμη τόσο για την εταιρεία όσο και για την αμερικανική οικονομία.

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Ο Τραμπ είχε μάλιστα παρέμβει προσωπικά υπέρ του, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα συμμετείχε και στις επαφές με το διοικητικό συμβούλιο. Η Nvidia επιβεβαίωσε ότι έλαβε συμβουλές από ανώτερα κυβερνητικά στελέχη των ΗΠΑ πριν από την απόφαση, επισημαίνοντας ότι, με βάση τις σχετικές διαβεβαιώσεις, η επιστροφή του Χουάνγκ δεν δημιουργεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια.

Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι κατέληξε ομόφωνα στην επαναφορά του, έπειτα από σειρά συζητήσεων και συναντήσεων μαζί του.

Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί η πανηγυρική φωτογραφία που ανήρτησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, Truth Social. Στην εικόνα, που προφανώς έφτιαξε το επιτελείο του με τη βοήθεια ΑΙ, ο Τραμπ δείχνει τον Χουάνγκ με αίματα να ανεμίζει ένα κόκκινο σουτιέν!





Άλμα για τη μετοχή της Nvidia



Η είδηση προκάλεσε εντυπωσιακή αντίδραση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει άνοδο περίπου 30%, ανακτώντας σημαντικό μέρος των απωλειών που είχε σημειώσει μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ.

Ο επικεφαλής της εταιρείας είχε παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου, προκαλώντας αναταραχή στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς η Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες στην παγκόσμια αγορά επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιστροφή του σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανατροπή σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρικές κρίσεις των τελευταίων ημερών, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη στενή σύνδεση ανάμεσα στην τεχνολογική κυριαρχία, την οικονομία και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.