Όταν το ρολόι σημάδευε τα τελευταία λεπτά του αγώνα στην Τρίπολη, υπήρχαν εκείνοι που στο μυαλό τους ήρθε ένα άλλο ματς, στο ίδιο γήπεδο.

Η φετινή… κούρσα του Άρη είχε ξεκινήσει από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» τον περασμένο Αύγουστο, αλλά με αντίπαλο την Καλαμάτα.

Μία ακόμα πιο δύσκολη νίκη, αφού οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν πίσω με 2-1 και με δύο γκολ του Φαμπιάνο σε τέσσερα λεπτά έφτασαν σε μία επική ανατροπή!

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Μάλιστα το δεύτερο γκολ του Βραζιλιάνου είχε σημειωθεί στο 90’+4, ενώ το νικητήριο αυτογκόλ σήμερα ήρθε ένα λεπτό αργότερα.

Δύο buzzer beater με απόσταση μερικών μηνών και δύο μεγάλες νίκες για τον Άρη στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου φέτος για τον Άρη, ο οποίος πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στα ντέρμπι που έρχονται, αρχής γενομένης από εκείνο με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή (29/11) στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Και όλα αυτά μετά τη… συνεισφορά ενός πρώην. Άλλωστε οι φίλοι του Άρη θυμούνται τον Κώστα Χρυσόπουλο, ο οποίος γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και το 2023 πωλήθηκε στην ΑΕΚ έναντι 800 χιλιάδων ευρώ.