Σύμφωνα με τα στοιχεία έως τις 18 Νοεμβρίου 2026, συνολικά 2.971 περιστατικά σε άγρια πτηνά έχουν καταγραφεί σε 34 ευρωπαϊκές χώρες

Σε φάση έντονης εποχικής έξαρσης βρίσκεται η γρίπη των πτηνών στην Ευρώπη, με το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 να εξαπλώνεται σε ολοένα περισσότερες χώρες και να προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στον κλάδο της πτηνοτροφίας.

Οι νέες εστίες σε εμπορικές εκμεταλλεύσεις, οι μαζικές θανατώσεις πτηνών και τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας εντείνουν την ανησυχία για την παραγωγή πουλερικών, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία έως τις 18 Νοεμβρίου 2026, συνολικά 346 εμπορικά σμήνη πουλερικών στην Ευρώπη έχουν βρεθεί θετικά στον ιό H5N1, ενώ μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων επιβεβαιώθηκαν 20 νέες εστίες. Παράλληλα, τα περιστατικά σε άγρια πτηνά έχουν φτάσει τα 2.971 σε 34 ευρωπαϊκές χώρες.

Πολωνία, Γαλλία και Πορτογαλία στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Πολωνία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πουλερικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χώρα κατέγραψε την πρώτη εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών έπειτα από έξι μήνες, σε εκτροφείο γαλοπούλων στο Μπισκούπιετς, στη βορειοανατολική Πολωνία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH), ο ιός προκάλεσε τον θάνατο 587 πτηνών από τα συνολικά 18.723 της εκμετάλλευσης, ενώ τα υπόλοιπα θανατώθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της νόσου.

Η Πολωνία καταγράφει τις περισσότερες εστίες σε εμπορικές εκμεταλλεύσεις, με 143 περιστατικά. Ακολουθούν η Γερμανία με 48, η Ολλανδία με 27 και η Γαλλία με 23.

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Εστίες έχουν επίσης εντοπιστεί σε εμπορικές εκμεταλλεύσεις στη Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Πορτογαλία επιβεβαίωσε την πρώτη εστία της για την τρέχουσα περίοδο. Στη βόρεια Γαλλία, ο ιός εντοπίστηκε επίσης σε πτηνοτροφική μονάδα.

Χιλιάδες άγρια πτηνά έχουν προσβληθεί

Η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική στον πληθυσμό των άγριων πτηνών. Οι καταγεγραμμένες εστίες έχουν φτάσει τις 2.971 σε 34 χώρες, με τη Γερμανία να βρίσκεται στην πρώτη θέση, έχοντας καταγράψει 1.584 περιστατικά.

Η εξάπλωση στους άγριους πληθυσμούς αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, καθώς τα μεταναστευτικά πτηνά μπορούν να μεταφέρουν τον ιό σε νέες περιοχές, αυξάνοντας την πιθανότητα επαφής με εκτρεφόμενα πουλερικά.

Αυστηρά μέτρα και ανησυχία για τις τιμές

Οι ευρωπαϊκές αρχές ενισχύουν τα μέτρα προστασίας, με υποχρεωτικό περιορισμό των πουλερικών σε κλειστούς χώρους σε περιοχές όπως η Βόρεια Ιρλανδία και η Ουαλία. Παράλληλα, εφαρμόζονται περιορισμοί στις μετακινήσεις, αυστηρότεροι έλεγχοι και ενισχυμένα πρωτόκολλα υγιεινής.

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Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στην κτηνοτροφία.

Οι μαζικές θανατώσεις και οι περιορισμοί στις εμπορικές δραστηριότητες ενδέχεται να προκαλέσουν ελλείψεις, αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξητικές πιέσεις στις τιμές των πουλερικών.

Σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, ο H5N1 αποτελεί ιό με δυνατότητα μετάδοσης υπό συγκεκριμένες συνθήκες, κυρίως μέσω στενής και απροστάτευτης επαφής με μολυσμένα πτηνά. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει διαφορετικός από εκείνον για όσους εργάζονται σε πτηνοτροφικές μονάδες ή έρχονται σε άμεση επαφή με άρρωστα ή νεκρά πτηνά.

Η εξέλιξη της επιδημίας παρακολουθείται στενά, καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο, κατά την οποία η κυκλοφορία του ιού μεταξύ των άγριων πτηνών μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω.