Έντονη συζήτηση προκάλεσε η απόφαση του διαιτητή Παπαπέτρου να μην αποβάλει τον Ταμπόρδα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ (2-0), με τη συγκεκριμένη φάση να εξετάζεται στην εκπομπή Football Talk από tanea.gr.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η επαφή του Ταμπόρδα με τον Σιέλη, με το ερώτημα να αφορά το αν η κίνησή του μπορούσε να θεωρηθεί παράβαση που δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα.

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Παράλληλα, εξετάστηκε η στάση του αμυντικού του ΟΦΗ, ο οποίος κινήθηκε προς τον Ταμπόρδα πριν από την απώθηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην τηλεοπτική κάλυψη της φάσης, καθώς τα διαθέσιμα πλάνα δεν έδιναν τη δυνατότητα για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το σημείο της επαφής.

«Δεν γίνεται να έχεις μια τηλεοπτική κάλυψη με 8 ή 10 κάμερες και να έχεις ένα replay, και αυτό τόσο μακρινό», ήταν χαρακτηριστικά το σχόλιο με τους τρεις δημοσιογράφους να συζητούν την απόφαση του διαιτητή Παπαπέτρου και τα διαθέσιμα πλάνα του VAR.