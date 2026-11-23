«Όσο περνούσε η ώρα τα κλάματα δυνάμωναν κι έκρινα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να μπω μέσα στο σπίτι. Ο κίνδυνος ζωής ήταν άμεσος» τόνισε ο αστυνομικός

Μόνα τους, μέσα σε ένα διαμέρισμα που θύμιζε τρώγλη, γεμάτο σκουπίδια, βρόμα και ακαθαρσίες, βρέθηκαν δύο μικρά αδερφάκια, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Τα παιδιά είχαν μείνει χωρίς την επίβλεψη ενήλικα για ώρες, μέχρι τη στιγμή που οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα του σπιτιού, προκειμένου να τα απομακρύνουν από το επικίνδυνο περιβάλλον.

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Το περιστατικό αποκαλύφθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όταν γείτονες, αναστατωμένοι από τις φωνές και το ασταμάτητο κλάμα των παιδιών, ειδοποίησαν την αστυνομία.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στο διαμέρισμα ήταν σοκαριστική. Ρούχα, παπούτσια, αντικείμενα και σκουπίδια ήταν πεταμένα παντού, ενώ η δυσοσμία και οι άθλιες συνθήκες υγιεινής έκαναν την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη.

«Αυτό που αντίκρισα το είδα για πρώτη φορά. Το σπίτι ήταν τρώγλη, πράγματα, σκουπίδια, ρούχα, παπούτσια όλα πεταμένα παντού, βρόμα και δυσοσμία παντού και τα παιδιά έντρομα κλαίγανε, δεν σταματούσαν», περιέγραψε ο αστυνομικός Ιωάννης Χατζηλίας που μπήκε πρώτος στο διαμέρισμα.

«Ενέργησα ενστικτωδώς ως πατέρας»

Η αντίδραση του αστυνομικού ήταν άμεση. Βλέποντας το αγοράκι και το κοριτσάκι σε αυτή την κατάσταση, έσπευσε να τα φροντίσει, χωρίς να περιμένει τίποτα περισσότερο.

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«Αμέσως δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο, ενήργησα ενστικτωδώς ως πατέρας, τον έπιασα αγκαλιά, έψαξα, βρήκα πάνες, τον άλλαξα, του έβαλα καθαρά ρούχα. Το κοριτσάκι χαμογέλασε, αυτό μας συγκίνησε πάρα πολύ, ενώ έκλαιγε γοερά μόλις μας είδε, χαμογέλασε λες και είδε τους προστάτες αγγέλους της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο αστυνομικός επικοινώνησε με τη σύζυγό του και της ζήτησε να του φέρει φαγητό σε τάπερ, ώστε να μπορέσει να ταΐσει τα δύο παιδιά.

Την ίδια ώρα, γείτονες περιέγραφαν την αγωνία τους από το παρατεταμένο κλάμα που ακουγόταν από το διαμέρισμα.

«Τα παιδιά έκλαιγαν πάρα πολύ, ήταν πολύ οδυνηρό να το ακούς αυτό. Πήραμε την αστυνομία. Η κατάσταση στο σπίτι ήταν άθλια. Ούτε ζώο δεν μένει σε τέτοιο περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Έσπασαν την πόρτα επειδή υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τα παιδιά

Οι αστυνομικοί, διαπιστώνοντας ότι μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε κανένας ενήλικας, αποφάσισαν να επέμβουν άμεσα. Όπως περιέγραψε ο αστυνομικός, όσο περνούσε η ώρα το κλάμα των παιδιών γινόταν εντονότερο, με αποτέλεσμα να κρίνει επιβεβλημένη την είσοδο στο διαμέρισμα.

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«Όσο περνούσε η ώρα τα κλάματα δυνάμωναν κι έκρινα ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να μπω μέσα στο σπίτι. Ο κίνδυνος ζωής ήταν άμεσος. Με τον συνάδελφό μου σπάσαμε την πόρτα του διαμερίσματος και όταν μπήκαμε μέσα αυτό που είδαμε ήταν σοκαριστικό», ανέφερε.

Τι ισχυρίστηκαν οι γονείς – Στο νοσοκομείο τα δύο αδερφάκια

Οι γονείς των παιδιών, μία 22χρονη από τη Συρία και ένας 25χρονος από την Παλαιστίνη, εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, φέρονται να παρακολουθούσαν την αστυνομική επιχείρηση χωρίς να δείχνουν ιδιαίτερη αντίδραση. Όταν ρωτήθηκαν από τους αστυνομικούς, φέρονται να υποστήριξαν: «Ήμασταν έξω. Όταν γυρνούσαμε σπίτι είδαμε την αστυνομία και πολύ κόσμο μαζεμένο και φοβηθήκαμε».

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι δύο γονείς αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τετάρτη.