Ο Τζένσεν Χουάνγκ υποσχέθηκε στο προσωπικό πως «τη δεύτερη φορά θα είμαι καλύτερος διευθύνων σύμβουλος» μετά την επιστροφή του, η οποία έγινε και με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ

Στην είσοδο των εγκαταστάσεων της Nvidia, εκατοντάδες υπάλληλοι υποδέχθηκαν τον Τζένσεν Χουάνγκ με πανηγυρισμούς, γιορτάζοντας την επάνοδό του στο τιμόνι της επιχείρησης, από την οποία είχε αποχωρήσει μόλις εννέα ημέρες νωρίτερα.

Ντυμένος στα μαύρα με το χαρακτηριστικό δερμάτινο, ο Χουάνγκ έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες από το προσωπικό. Οι εργαζόμενοι φώναζαν «Σε αγαπάμε, καλωσήλθες».

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if you come for the king, you best not miss https://t.co/yb2eV1d5do — abir (@aburducky) November 23, 2026

Σε μια πρώτη δήλωσή του, ο Χουάνγκ υποσχέθηκε στο προσωπικό ότι «τη δεύτερη φορά θα είμαι καλύτερος διευθύνων σύμβουλος».

Νωρίτερα, σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση της επιστροφής (που έγινε και με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ) ο Τζένσεν Χουάνγκ τονίζει ότι είναι τιμή του να επιστρέψει στην Nvidia και να ηγηθεί μιας από τις πιο βαρύνουσας σημασίας τεχνολογικές εταιρείες «στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης».

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μέγιστη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση», τονίζει και ευχαριστεί το ΔΣ της εταιρείας «για την εμπιστοσύνη και τη συνετή διαδικασία που ακολούθησε».

Δηλώνει επίσης «βαθιά ευγνώμων στους υπαλλήλους μας, στους μετόχους, στους ηγέτες του κλάδου και στους συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο για την εξαιρετική υποστήριξή τους». Οι υπάλληλοι όμως ενημερώθηκαν για την επιστροφή του Χουάνγκ από τα μέσα ενημέρωσης.