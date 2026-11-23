Στην τελική ευθεία βρίσκεται η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, καθώς το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) αναμένεται να ανακοινώσει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου την ετυμηγορία του για τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Όπως μετέδωσε η ισπανική MARCA, η απόφαση αφορά την προσφυγή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης κατά της απόφασης της CAF να ανακηρύξει πρωταθλητή το Μαρόκο.

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Ωστόσο, το CAS εξέδωσε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι μόνο οι δικές του επίσημες ενημερώσεις μπορούν να θεωρούνται έγκυρες και πως η απόφαση θα δημοσιοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης.

Η υπόθεση ξεκίνησε από τον τελικό της 18ης Ιανουαρίου 2026, όταν η Σενεγάλη νίκησε το Μαρόκο με 1-0 στην παράταση, χάρη σε γκολ του Παπέ Γκέιγ, κατακτώντας το τρόπαιο.

Η αναμέτρηση είχε διακοπεί προσωρινά μετά την αποχώρηση των Σενεγαλέζων από τον αγωνιστικό χώρο, ως αντίδραση στο πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Μαρόκου και εκτέλεσε άστοχα ο Μπραχίμ Ντίας.

Περίπου δύο μήνες αργότερα, η επιτροπή εφέσεων της CAF προχώρησε σε μια απόφαση που άλλαξε τα δεδομένα, κατακυρώνοντας τον αγώνα με 3-0 υπέρ του Μαρόκου.

Η αφρικανική συνομοσπονδία έκρινε ότι η αποχώρηση της Σενεγάλης συνιστούσε παράβαση των κανονισμών, με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί ο τίτλος που είχε κερδίσει στο γήπεδο.

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Πλέον, η αυριανή ανακοίνωση αναμένεται να ξεκαθαρίσει ποια ομάδα θα αναγνωριστεί ως πρωταθλήτρια Αφρικής.

Η ανακοίνωση του CAS:

“Η παρούσα ενημέρωση αφορά τη διαδικασία έκδοσης της απόφασης επί της προσφυγής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης (FSF, κατά τη γαλλική συντομογραφία) κατά της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF) και της Βασιλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Μαρόκου (FRMF, κατά τη γαλλική συντομογραφία).

Σήμερα, τα μέρη ενημερώθηκαν ότι η απόφαση του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (CAS) θα εκδοθεί το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026.

Μόνο οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των διαύλων επικοινωνίας του CAS θεωρούνται επίσημες και οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση αυτή θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο του CAS.

Το CAS αναστέλλει κάθε επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την απόφαση μέχρι την επίσημη ανακοίνωσή της”.