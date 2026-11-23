Η 16η διοργάνωση του MadWalk, με κεντρικό μήνυμα «We Are All Made of Stars», πραγματοποιείται στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, συνδυάζοντας τη μόδα με τη μουσική

Με τη Βίκυ Καγιά να κλέβει τις εντυπώσεις από τα πρώτα λεπτά ξεκίνησε το MadWalk 2026 by Three Cents, με το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια να αναλαμβάνει το άνοιγμα της βραδιάς και να υπενθυμίζει γιατί έχει συνδέσει το όνομά της με τον χώρο της μόδας.

Η Βίκυ Καγιά έκανε την εμφάνισή της στην πασαρέλα του MadWalk 2026, δίνοντας το σύνθημα για την έναρξη της διοργάνωσης που συνδυάζει τη μόδα με τη μουσική.



Το μοντέλο, που μετρά χρόνια εμπειρίας τόσο στα εγχώρια όσο και στα διεθνή ντεφιλέ, εμφανίστηκε με ένα αποστράπτον ασημί φόρεμα που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της.

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Η 16η διοργάνωση του MadWalk, με κεντρικό μήνυμα «We Are All Made of Stars», πραγματοποιείται στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, συνδυάζοντας εντυπωσιακά catwalks και μουσικές εμφανίσεις.

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