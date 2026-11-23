Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσα στον οικισμό Πρωτοκκλήσι, με την καταδίωξη του οχήματος του διακινητή μεταναστών να προκαλεί αναστάτωση στους κατοίκους

Σκηνές καταδίωξης εκτυλίχθηκαν στο Πρωτοκκλήσι Έβρου, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν όχημα που οδηγούσε άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι διακινητής μεταναστών.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσα στον οικισμό, με την καταδίωξη να εξελίσσεται στους δρόμους του χωριού και να προκαλεί αναστάτωση στους κατοίκους.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάτοικο της περιοχής, το οποίο δημοσίευσε το e-evros.gr. Στα πλάνα φαίνεται η κινητοποίηση των αστυνομικών, οι οποίοι ακολουθούν το όχημα του φερόμενου ως διακινητή, επιχειρώντας να το σταματήσουν.

Μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η καταδίωξη σημειώθηκε μέρα μεσημέρι, την ώρα που στον οικισμό κυκλοφορούσαν κάτοικοι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκβαση της επιχείρησης, ενώ αναμένονται επίσημες πληροφορίες από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές σχετικά με τις συνθήκες της καταδίωξης και την τύχη του οδηγού.