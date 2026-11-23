Δύο μαθητές έχουν ταυτοποιηθεί ως οι δράστες του περιστατικού και έχουν συλληφθεί, ενώ οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε απεργία για να συζητήσουν τα θέματα ασφάλειας

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στο γυμνάσιο La Martinière Monplaisir στη Λυών της Γαλλίας, καθώς η έκρηξη ενός πυροτεχνήματος πολλαπλών βολών ή η πυροδότηση περισσότερων του ενός πυροτεχνημάτων εντός του σχολικού συγκροτήματος είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό περίπου 40 μαθητών.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όταν μαθητής πέταξε πυροτέχνημα ή πυροτεχνήματα στο κέντρο εσωτερικού διαδρόμου όπου βρίσκονταν δεκάδες μαθητές. Σύμφωνα με τον διευθυντή του σχολείου, περίπου 40 μαθητές ζήτησαν βοήθεια στο ιατρείο των εγκαταστάσεων. Είχαν υποστεί ελαφρά τραύματα ή βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά την έκρηξη.

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Σε μήνυμά του προς τους γονείς, ο διευθυντής ανακοίνωσε ότι δύο μαθητές έχουν ταυτοποιηθεί ως οι δράστες του περιστατικού και έχουν συλληφθεί. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο ενημέρωσης «Le Progrès», οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να σταματήσουν την εργασία τους το απόγευμα, ασκώντας το δικαίωμά τους στην απεργία.

Δεν πρόκειται για την πρώτη χρήση πυροτεχνημάτων σε εσωτερικό χώρο

Η σημερινή χρήση πυροτεχνήματος στον εσωτερικό χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν ήταν η πρώτη. Πριν λίγες ημέρες νωρίτερα, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, πυροτεχνήματα είχαν εκτοξευθεί και πάλι στον χώρο του σχολείου, τραυματίζοντας τον διευθυντή και την σχολική σύμβουλο.

Αυτός ήταν και ο λόγος που οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν σε απεργία για να συζητήσουν για τα ζητήματα ασφάλειας στη σχολική κοινότητα.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, δύο ώρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, «δύο βλήματα όλμου εκτοξεύτηκαν μπροστά από το λύκειο παρά την παρουσία των αστυνομικών. Στο email του, ο διευθυντής εξήγησε ότι «όλη η διοίκηση, οι καθηγητές και το προσωπικό είναι σοκαρισμένοι που οι μαθητές θα μπορούσαν να γίνουν στόχος άλλων μαθητών».