Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ εκτόξευσε το κόστος μεταφορών – Ελλείψεις σε φάρμακα και τρόφιμα

Εκατοντάδες φορτηγά φράζουν τις βασικές οδικές αρτηρίες προς το Ιράν, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του από τις ΗΠΑ ασκεί ασφυκτική πίεση στην οικονομία.

Βίντεο από μια από τις κύριες διαμετακομιστικές οδούς που μεταφέρουν εμπορεύματα από την Κίνα, το οποίο αναμεταδίδει η Telegraph, παρουσιάζει περίπου 1.200 φορτηγά σε ουρά μήκους 42 χιλιομέτρων.

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Όπως απεικονίζεται στο βίντεο, τα φορτηγά κινούνται αργά για ημέρες, αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις προσπάθειες του Ιράν να αντικαταστήσει τη θαλάσσια κυκλοφορία με χερσαίες εισαγωγές.

Στο πέρασμα Yalama μεταξύ Καζακστάν και Ουζμπεκιστάν, περισσότερα από 1.000 φορτηγά περιμένουν να διασχίσουν τα σύνορα.

«Υπάρχει μεγάλη ουρά εδώ», δήλωσε ένας οδηγός. «Είναι η τρίτη μας μέρα».

وضعیت ترافیک در گذرگاه مرزی یلمه میان قزاقستان و ازبکستان به‌شدت وخیم شده است. قطارها و تریلی‌های دات‌وان، در کنار ناوگان بسیاری از شرکت‌های دیگر، با صف‌های ترافیکی بیش از ۱۲۰ کیلومتر مواجه هستند. در حال حاضر، ارسال بار از چین به ایران حدود ۱۶ روز زمان می‌برد؛ اما با ادامه این وضعیت، زمان انتقال محموله‌ها ممکن است به بیش از سه ماه افزایش یابد. #بابک‌زنجانی #دات‌وان — Babak Zanjani 🕊️ (@babakzanjani_ch) November 20, 2026

Τετραπλάσιο το κόστος μεταφοράς από ξηράς

Από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, η κύρια αρτηρία για το εμπόριο βαρέων, χύδην και κοντέινερ του Ιράν έχει ουσιαστικά διακοπεί.

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Τα εμπορεύματα αναγκάζονται να ταξιδεύουν οδικώς, διασχίζοντας μεγάλες παρακάμψεις μέσω Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Πακιστάν, Τουρκμενιστάν και Τουρκίας, διαδρομές που, όπως παραδέχονται οι αρμόδιοι, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες.

Αύξηση κόστους και καθυστερήσεις στα σύνορα

«Αντί για 200 φορτηγά, τώρα υπάρχουν 1.200 σε ένα σύνορο», δήλωσε ο Amir Roshanbakhsh από τον οργανισμό ανάπτυξης εμπορίου του Ιράν.

Ο Majidreza Hariri, επικεφαλής του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιράν-Κίνας, ανέφερε πως η μεταφορά ενός κοντέινερ που κόστιζε περίπου 3.000 δολάρια δια θαλάσσης, πλέον κοστίζει 12.000 δολάρια οδικώς, εκτιμώντας ότι αυτή η αλλαγή έχει προσθέσει περίπου 18 δισ. δολάρια στο κόστος του ιρανικού εμπορίου.

Ένας πράκτορας σημείωσε πως ευπαθή εμπορεύματα, όπως τα φρέσκα προϊόντα, παραμένουν εγκλωβισμένα στην Κίνα, καθώς οι τελωνειακές αρχές Τουρκμενιστάν και Καζακστάν δεν τα επιτρέπουν να περάσουν.

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Οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο της Task Force Iron Gate, ασκούν πιέσεις στις γειτονικές χώρες να περιορίσουν τη ροή αγαθών προς το Ιράν, εντείνοντας την πίεση στη χώρα.

Παρόμοιες καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλα σημεία της περιοχής, με οδηγούς να περιμένουν εβδομάδες στο πέρασμα Bazargan με την Τουρκία.

«Οδηγώ 15 χρόνια και δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δηλώνει ο Mohammadreza Shiri, ο οποίος παρέμεινε καθηλωμένος για πέντε ημέρες.

Ο συνάδελφός του, Akbar Sedighi, σημειώνει πως πλέον κερδίζει τα μισά χρήματα σε σχέση με παλαιότερα, ενώ άλλοι οδηγοί περιγράφουν ότι ζουν στην καμπίνα χωρίς πρόσβαση σε τουαλέτες ή ντους.

Στο Ιράν, οι τιμές λαχανικών, οσπρίων, γαλακτοκομικών και ενοικίων έχουν αυξηθεί, με την κεντρική τράπεζα να αναφέρει ότι ο αστικός πληθωρισμός αυξάνεται για 18ο συνεχόμενο μήνα.

Το ποσοστό σημείου-σε-σημείο έφτασε περίπου το 84%, γεγονός που σημαίνει πως τα νοικοκυριά πληρώνουν κατά μέσο όρο 84% περισσότερο για το ίδιο καλάθι αγαθών σε σχέση με πέρυσι.

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Κάτοικος της Τεχεράνης αναφέρει πως άρχισε να αποθηκεύει τρόφιμα, παρατηρώντας ότι η τιμή τεσσάρων μπουκαλιών μαγειρικού λαδιού αυξήθηκε από 3,05 εκατ. τομάν σε 3,35 εκατ. τομάν μέσα σε δύο ημέρες.

Ο μέσος ημερήσιος μισθός ανέρχεται σε 1 εκατ. τομάν και παραμένει αμετάβλητος σε μεγάλο μέρος της χώρας από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.ψη βασικών αγαθών και ενεργειακή κρίση

Η πίεση έχει ενταθεί τόσο, ώστε το Ιράν ξεκίνησε την αποθήκευση δικών του προϊόντων και διέταξε απαγόρευση εξαγωγών σε τομάτες, κρεμμύδια και πατάτες «μέχρι νεωτέρας», επικαλούμενο τις συνθήκες της αγοράς και την ανάγκη επάρκειας στην εσωτερική αγορά.

Ακόμη και ο πρόεδρος Masoud Pezeshkian παραδέχτηκε τις δυσκολίες, χαρακτηρίζοντας τις αυξήσεις τιμών «φυσικές» λόγω του αποκλεισμού και αποδίδοντας την κρίση σε σκόπιμη αμερικανική στρατηγική.

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«Παλαιότερα, τα εισαγόμενα προϊόντα έφταναν με πλοία. Τώρα ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για να εισέλθουν στη χώρα, αυξάνοντας το τελικό κόστος. Τα έσοδά μας έχουν επίσης μειωθεί. Παλαιότερα πουλούσαμε πετρέλαιο και τώρα δεν μπορούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Άδεια τα φαρμακεία»

Σημειώνεται ότι οι ελλείψεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές στα φαρμακεία.

Γονείς αναγκάζονται να αναζητούν εμβόλια γρίπης για τα παιδιά τους, καθώς, σύμφωνα με τον φαρμακευτικό σύλλογο, το εμβόλιο δεν έχει φτάσει ακόμη στο δίκτυο διανομής παρά την έναρξη της σχετικής περιόδου.

Ο υπουργός Υγείας Mohammad-Reza Zafarghandi επιβεβαίωσε την αύξηση των τιμών φαρμάκων, εξηγώντας πως πρώτες ύλες που παλαιότερα μεταφέρονταν δια θαλάσσης, πλέον πρέπει να αερομεταφέρονται, ανεβάζοντας το κόστος, ενώ 16 φαρμακευτικά εργοστάσια και πάνω από 70 νοσοκομεία έχουν πληγεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο βουλευτής Hossein Abdoli χαρακτήρισε την κατάσταση «φαρμακευτική πολιορκία σε συνθήκες πολέμου», προειδοποιώντας ότι οι περιορισμοί ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο ασθενείς και το σύστημα υγείας. «Η υγεία των πολιτών δεν πρέπει ποτέ να γίνεται εργαλείο πολιτικής ή οικονομικής πίεσης», τόνισε.

Ενεργειακές ελλείψεις και αντιδράσεις

Στα σπίτια, το ρεύμα διανέμεται με δελτίο.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού Tavanir έχει επιβάλει διακοπές ρεύματος διάρκειας έως δύο ωρών κάθε δεύτερη μέρα, οι οποίες ενδέχεται να αυξηθούν αν ενταθούν τα φαινόμενα ψύχους, καθώς η κυβέρνηση δυσκολεύεται να εξασφαλίσει καύσιμα για τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

Ο πρόεδρος εμφανίστηκε σε βίντεο να εργάζεται σε ημίφως, φορώντας παλτό, καλώντας τους Ιρανούς να «με λίγη λάμπα και ζεστά ρούχα, η δουλειά μπορεί να συνεχιστεί».

Μέρος της ιρανικής κοινής γνώμης προτείνει δυναμική άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ.

Μέσα ενημέρωσης επικαλούνται τον μυθικό ήρωα Φερειδούν της περσικής λογοτεχνίας, ο οποίος, όταν εμποδίστηκε από έναν φύλακα να διασχίσει ποτάμι, όρμησε με το άλογό του στο νερό αντί να περιμένει.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars προωθεί την ιδέα μιας «νηοπομπής» – ιρανικά δεξαμενόπλοια να πλεύσουν μαζικά προς τα Στενά του Ορμούζ.

[…]

«Δεν περιμένουμε την άδεια της Αμερικής», αναφέρει σχετική ανάρτηση. «Ανοίγουμε τη διαδρομή και κάνουμε το κόστος του κλεισίματος τόσο υψηλό που η λογική υπαγορεύει να παραμείνει ανοιχτή».

Το πρακτορείο Tasnim, που πρόσκειται στους Φρουρούς της Επανάστασης, διευκρινίζει πως δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο επίσημο σχέδιο, επισημαίνοντας ωστόσο πως το Ιράν «δεν θα ανεχθεί τον ναυτικό αποκλεισμό μακροπρόθεσμα και θα τον σπάσει».

Ο Τεχερανός πολιτικός Ali Yazdikhah προειδοποίησε πως αν μπλοκαριστούν οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, «τα κοιτάσματα πετρελαίου των ΗΑΕ, του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και της Σαουδικής Αραβίας θα αποτελέσουν τον πρώτο στόχο».

Επιστρέφοντας στο πέρασμα Yalama, οι οδηγοί ετοιμάζονται για ακόμη μια νύχτα χωρίς να έχει προχωρήσει η ουρά.

«Ίσως χρειαστεί να περιμένουμε άλλες τέσσερις μέρες», λέει ένας από αυτούς – πίσω του, η ουρά χάνεται στον ορίζοντα.