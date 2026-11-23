Η εξέλιξη αυτή έδωσε το έναυσμα για την ανάκαμψη της Wall Street μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας

Με ένα εντυπωσιακό ράλι επέστρεψε τη Δευτέρα (23/11) η Wall Street, με τον Nasdaq να καταγράφει τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του εδώ και μήνες, καθώς η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia να επαναφέρει τον Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, έδωσε νέα ώθηση στις μετοχές του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Η μετοχή της Nvidia εκτινάχθηκε έως και 36,6%, μετά την επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας. Ο ίδιος είχε παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου, έπειτα από αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να ήταν Κινέζα κατάσκοπος.

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Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξασφάλισε συμφωνία με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για την επιστροφή του Χουάνγκ στη θέση του CEO. Η Nvidia θεωρείται ένας από τους βασικότερους πυλώνες της επενδυτικής δραστηριότητας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε το έναυσμα για την ανάκαμψη της Wall Street μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας. Την Παρασκευή, ο S&P 500 και ο Dow Jones είχαν επιβεβαιώσει ότι εισήλθαν σε φάση διόρθωσης, καθώς εντείνονταν οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και τις προοπτικές του κλάδου.

Ενδεικτικό της έντασης της ανόδου ήταν ότι ο Nasdaq-100 πρόσθεσε περισσότερα από 2 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή του αξία μέσα σε μία συνεδρίαση. Παράλληλα, ο Nasdaq Composite και ο S&P 500 σημείωσαν τις μεγαλύτερες ημερήσιες ποσοστιαίες ανόδους τους από τον Απρίλιο του 2025, όταν οι αγορές είχαν εκτιναχθεί μετά την απόφαση Τραμπ να αναστείλει το πακέτο δασμών που είχε παρουσιάσει ως «Ημέρα Απελευθέρωσης».

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«Η εκτίμηση ήταν ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει μοναδική σημασία τόσο για τη Nvidia όσο και για το επενδυτικό στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που επιβεβαιώνεται σήμερα», δήλωσε ο Τόμας Μάρτιν, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Globalt Investments.

Ο ίδιος, ωστόσο, επισήμανε ότι, παρά την επίλυση ενός ιδιαίτερα σημαντικού ζητήματος, οι επενδυτές θα πρέπει να περιμένουν για να διαπιστώσουν πώς θα εξελιχθούν οι υπόλοιπες εκκρεμότητες στην αγορά.

Εκρηκτική άνοδος στους βασικούς δείκτες

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 328,45 μονάδες ή 4,75%, κλείνοντας στις 7.238,84 μονάδες.

Ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1.463,21 μονάδων ή 6,47%, φτάνοντας στις 24.080,94 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κέρδισε 1.452,56 μονάδες ή 3,02%, κλείνοντας στις 49.599,89 μονάδες.

Πριν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, ο Nasdaq είχε πλησιάσει επικίνδυνα την είσοδο σε bear market, καθώς οι επενδυτές εξέφραζαν ανησυχίες για τον τεράστιο δανεισμό που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για το κατά πόσο οι εταιρείες του κλάδου θα καταφέρουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη.

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Παράλληλα, είχαν ενταθεί οι φόβοι για αυξημένο πολιτικό έλεγχο στον συγκεκριμένο τομέα, μετά τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Ράλι στις τεχνολογικές μετοχές

Η άνοδος επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο. Ο δείκτης ημιαγωγών της Φιλαδέλφειας και ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων, όπως η Amazon, η Microsoft, η Meta και η Alphabet.

Σημαντική ανάκαμψη σημείωσαν επίσης οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υποδομές cloud και στα data centers, οι οποίες είχαν δεχθεί ισχυρές πιέσεις μετά την αιφνίδια αποχώρηση του Χουάνγκ από τη διοίκηση της Nvidia.

Θετικό ήταν το κλίμα και στους περισσότερους υπόλοιπους κλάδους της αγοράς, με μοναδική εξαίρεση τον ενεργειακό τομέα, ο οποίος κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος.

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«Δεν θεωρούμε ότι η ανάκαμψη έχει ολοκληρωθεί και, στα σημερινά επίπεδα, δεν είναι αργά για τους επενδυτές να αρχίσουν σταδιακά να αυξάνουν και πάλι την έκθεσή τους στις τεχνολογικές μετοχές», εκτίμησε ο Άντριου Σλίμον, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Morgan Stanley Investment Management.

Στο επίκεντρο τα στοιχεία για την κατανάλωση στις ΗΠΑ

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα οικονομικά στοιχεία που αναμένονται την Τετάρτη για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) στις ΗΠΑ.

Η συγκεκριμένη έκθεση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορεί να δώσει νέες ενδείξεις για την πορεία του πληθωρισμού και τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) όσον αφορά τη νομισματική πολιτική.