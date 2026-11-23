Η Ματίνα Σωτηρίου πέτυχε μια σπουδαία διάκριση στο Guatamela International Series 2026, κατακτώντας τον τίτλο στο απλό γυναικών χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ σε τέσσερις αγώνες.

Πρόκειται για την πρώτη κατάκτηση τίτλου σε διεθνή διοργάνωση για το ελληνικό μπάντμιντον.

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Η πρωταθλήτρια από τις Σέρρες ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στη διοργάνωση, επικρατώντας στον τελικό της Κολομβιανής Χουλιάνα Χιράλδο με 2-0 σετ (21-15, 21-16), σε μόλις 24 λεπτά.

Η επιτυχία αυτή ήρθε μετά το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία.

Η Σωτηρίου είχε ξεκινήσει την προσπάθειά της με νίκη απέναντι στη Ντανιέλα Ερνάντες από το Ελ Σαλβαδόρ με 2-0 (21-3, 21-10).

Στα προημιτελικά επικράτησε της Ινές Λουσία Καστίγιο Σαλαζάρ από το Περού με 21-17, 21-13, ενώ στον ημιτελικό ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιοάνα Γκουάλντι από την Αργεντινή με 21-8, 21-9.