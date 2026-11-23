Νέα μέτρα κατά της Ρωσίας προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προτείνει τον αποκλεισμό Ρώσων αθλητών και ομάδων από τις αθλητικές διοργανώσεις που διεξάγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόταση εντάσσεται στο 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας και παρουσιάστηκε μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος της προέδρου της Κομισιόν.

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Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο αθλητισμός «δεν μπορεί να μετατρέπεται σε μέσο προπαγάνδας».

Το σχέδιο προβλέπει την απαγόρευση συμμετοχής αθλητών και ομάδων που εκπροσωπούν τη Ρωσία υπό τα εθνικά τους χρώματα σε αγώνες εντός της ΕΕ, αλλά και την προβολή ρωσικών συμβόλων. Παράλληλα, περιλαμβάνει περιορισμούς στη χρηματοδότηση αθλητικών οργανισμών και διοργανώσεων από Ρώσους χορηγούς.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για την επιστροφή της Ρωσίας στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, καθώς ορισμένες ομοσπονδίες έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Στις 30 Οκτωβρίου, το CAS άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή των Ρώσων στα παγκόσμια πρωταθλήματα χόκεϊ επί πάγου, προκαλώντας αντιδράσεις. Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Δανία και Τσεχία έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να αντιμετωπίσουν ρωσικές ομάδες σε κανένα άθλημα.